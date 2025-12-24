蘭ㄟ厝咱來顧 林茂盛代理縣長報告宜蘭縣政7年成果

▲代理縣長林茂盛(中)率縣府團隊報告施政七年成績單。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣代理縣長林茂盛24日報告縣府七年施政成果，從「安全便捷道路」、「守護鄉親的力量」、「遍地有歡笑聲」、「溫暖的照顧」、「可靠的肩膀」及「安心的所在」等六大面向，指出「蘭ㄟ厝，咱來顧」守護宜蘭是縣府責無旁貸之事，並指出縣府為多聽各族群聲音，計畫明年起增設「原民處」，加強鄉親族群在宜蘭安心生活。

宜蘭縣政府今日在縣民大廳舉辦縣政成果7年記者會，林茂盛代理縣長向鄉親報告宜蘭7年的施政成果以及未來的施政重點，縣府團隊秉持著縣民就是咱家的人、鄉親的小事，就是縣府的大事的精神，以穩健的步伐推動政策與建設，縣政不僅要讓鄉親看的到，更要感受的到，致力打造「住得安心、行得安全、生活有品質」的宜蘭。

廣告 廣告

在交通建設方面，縣府取得多項具體且關鍵性的進展，台62線延伸宜蘭於上月通過可行性評估，高鐵延伸宜蘭及宜蘭至羅東鐵路高架綜合規劃，近期亦已通過國發會審查，無論是公路或鐵路建設，皆持續穩健推進，逐步完善宜蘭對外與縣內交通網絡，為鄉親往來通勤與返鄉出行帶來更安全、便捷的選擇。

▲ 林茂盛代理縣長(右)與縣府秘書長吳志宏(左)報告縣府施政六大面向。

防災方面，以打照韌性城市為目標，推動治水及防災設施建設，包含蘇澳溪分洪道、五結防潮閘門等工程，今年也順利爭取中央經費補助；同時強化對鄉親的支持，因應生活中的各項挑戰，陽明交通大學附設醫院二期擴建持續推進，心理衛生中心也已全數投入營運，從防災到照護，為縣內安全與安心生活奠定更穩固的基礎。

宜蘭的美好與歡樂，不只留在人們心裡，也真實存在於生活的每個角落，無論是蘭海鐵道五漁村或冬山河旅遊廊帶，無論走到哪，都能遇見讓心放鬆的幸福空間；在宜蘭，每一段旅程，都伴隨著遍地的歡笑聲。

全齡人才的關懷，是縣府責無旁貸的使命，從兒童、產婦到長者，持續打造更友善、更有溫度的生活支持體系，營養午餐3.0、長照食堂2.0、高齡生活3.0、連續3年調升生育津貼，我們用心精進，守護每一個年齡層的幸福。

▲林茂盛代理縣長說明未來10年宜蘭總投入經費達6600億元。

做為鄉親最可靠的肩膀，我們陪伴青年逐夢，打造青創基地、完善運動環境培育更多優秀人才、推動老屋新生命、傾聽多元族群的聲音，並將於明(115)年成立原民處，以包容及關懷為出發點，讓每位鄉親、每個族群、每個生命都能在宜蘭安心生活。

林茂盛表示，所謂幸福，不是一句抽象的口號，而是一種踏實心安的生活狀態，宜蘭的幸福存在於生活中的每一個細節。在今天縣政7年成果活動中，縣府以「安全便捷道路」、「守護鄉親的力量」、「遍地有歡笑聲」、「溫暖的照顧」、「可靠的肩膀」及「安心的所在」等六大面向，具體展現對鄉親幸福生活的實踐與承諾。展望明(115)年，縣府推動總經費達31.7億元的39項新興及亮點計畫，以務實、穩健的步伐，貼近這片土地，貼近鄉親的身邊，幸福的宜蘭，有你，有我，幸福的家園，由縣府來守護「蘭ㄟ厝，咱來顧」。(照片記者林明益翻攝)