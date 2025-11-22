《蘭ê百款故事》登場！宜蘭社造成果展展現在地行動力

宜蘭社區總體營造成果展《蘭ê百款故事》登場，代理縣長林茂盛出席，展現在地行動力。（宜蘭縣文化局提供）

宜蘭社區總體營造自一九九0年代萌芽，三十年間從文化保存、公共參與到跨域合作，逐步形成以「共學、共創、共好」為核心的生活文化網絡。今年成果展《蘭ê百款故事》於今（廿二）日下午一時起在羅東文化工場文化客廳舉行開幕式，以「社造大遶境」揭幕，由代理縣長林茂盛擔任爐主率領社區代表進場，活動至廿三日在羅東文化工場登場，除看見宜蘭社造的行動能量，也呈現各社區如何以自身方式詮釋生活、回應時代。

成果展以「生活聚落」為概念，將展場化為縮小版宜蘭，設置七大展區。開幕式並結合尾塹北管與節慶儀式，為展覽拉開序幕。現場有二結王公過火舞、金洋社區泰雅舞蹈、東城社區創意迎親禮、古亭農村曲、蘇北喜（洗）事及結頭份歌仔戲等活動演出，同時推出稻草按摩棒、蠟染手帕、蔥油餅等三項DIY 體驗，也安排社區團隊現身分享社造經驗；觀眾亦可參加 LINE 解謎遊戲，認識宜蘭各地方的文化與智慧。

代理縣長林茂盛表示，今年社造成果展呈現多元的故事樣貌，邀請宜蘭鄉親來羅東文化工場重新感受地方文化的力量，看見從社區組織到青年、從村落到城市共同累積的行動；並讓這些能量化為生活中的種子，在土地上持續發芽，成為日常的一部分。這些故事是土地的呼吸，也是宜蘭持續向前的力量。

今年參與社造的社區規模更勝以往，有廿一個社區加入社造4.0計畫，其中有十一個是首次投入，象徵更多居民願意走入公共議題、為家鄉共同努力。除了社區之外，年輕世代的參與也成為亮點：十二位青年寫手共同編寫《社區日曆》、九 組「有夢・宜蘭挺你」青年團隊展現創意行動、五十八位影像創作者拍攝廿五部地方故事影片，讓社造能量跨越世代，在宜蘭土地上持續生長。