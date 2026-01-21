蘿拉差點變萌系大眼妹？《古墓奇兵》前開發者透露曾拒絕日方「動漫化」要求

作為經典動作冒險遊戲《古墓奇兵》（Tomb Raider）系列，近期連續公開新作、重製版和真人改編作品，再次掀起討論熱度。而最近，一名初代的共同創作者 Paul Douglas 在社群 Bluesky 上分享了一段很少人知道的開發秘辛，原來《古墓奇兵》女主角「蘿拉」差點變成日系動漫風格的大眼睛美女？

網友也找到當年少數留下的圖片資料。（圖源：@tadashidaiba.bsky.social）

起因是網友提起《古墓奇兵》初代的日本說明書中，有一個日系動漫風格版的蘿拉設計。Douglas 指出，當初遊戲準備在 1997 年進軍日本市場時，負責日本發行的廠商 Victor 曾向開發團隊提出建議，希望能把主角蘿拉（Lara Croft）的外型徹底重新設計，改為更符合當地玩家口味，以增加遊戲在日本的吸引力。

日方發行商當時甚至直接傳了具體的設計草圖，希望蘿拉能擁有典型的日系動漫特徵，像是大眼睛、大頭等。不過，蘿拉的原創設計師 Toby Gard 並不想要修改，所以最終雙方妥協，日本版只改了遊戲的說明書和宣傳圖素材，但現在他也不確定是誰負責當初日系蘿拉的設計。過去 Douglas 也在 2021 年發文過，認為當初說明書上的圖，可能是唯一剩下的資料了。