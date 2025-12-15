蘿拉魅力不減當年！TGA 2025最夯預告片是《古墓奇兵》重製版，新作全被比下去

在上週已經結束的 TGA 2025 中，除了各大的得獎遊戲外，引起最多討論的就是數十款的「世界首曝遊戲」，或是已經宣布的遊戲正式確認發售日期。這些遊戲的預告影片在網路上都引起不同程度的關注。而從本屆 TGA 最受全球玩家矚目的預告片冠軍，由經典動作冒險遊戲《古墓奇兵》重製版（Tomb Raider）奪下。這款作品成功喚起了老玩家的回憶與新玩家的興趣，以超過 855 萬觀看次數的驚人觀看數穩居榜首，再次證明了蘿拉在遊戲界的傳奇地位。

沒想到蘿拉的魅力比任何新作都還要大。（圖源：古墓奇兵:亞特蘭提斯遺跡）

根據目前在 YouTube 上的遊戲預告影片計算，包含遊戲官方、TGA 官方、主機官方和幾大外媒的數據總和為主。《古墓奇兵》重製版《古墓奇兵：亞特蘭提斯遺跡》（Tomb Raider: Legacy of Atlantis）的預告觀看次數遠超其他新作，超過 855 萬次觀看。

而緊追在後的是受到全球期待的動作遊戲《影之刃零》（Phantom Blade Zero），該作憑藉著流暢的戰鬥展示和獨特的美術風格，以超過 680 萬次的觀看數拿下第二名；而卡普空的招牌恐怖生存系列新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）則因為里昂的宣布，破 550 萬次排名第三；目前已經推出的《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）則拿下第四名，全都是因為下一賽季新英雄「死侍」（Deadpool）的揭露預告，共累積了 451 萬次觀看。

在排行榜的後半段競爭同樣激烈，第五名至第七名的觀看數皆落在 200 萬到 400 萬左右，分別是《星際大戰：舊共和國的命運》（Star Wars: Fate of the Old Republic）、《快打旋風》電影版（Street Fighter Movie）預告以及《墮落之王2》（Lord of the Fallen II）、《全軍破敵：戰鎚 40,000》（Total War: Warhammer 40,000）、《神諭》（Divinity），以及《控制 Resonant》（CONTROL Resonant）。

有趣的是，Riot Games 旗下新推出的格鬥遊戲《2XKO》，也在 TGA 2025 上公開主機版預告，奇觀看次數，光是官方頻道就累積超過 787 萬。但有不少網友指出，這是因為 Riot Games 有在 YouTube 上投放廣告，所以觀看次數大多數都是因為廣告而累積，並非玩家自己點進去觀看。