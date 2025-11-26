蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網驚：比小論文還厚 蔡阿嘎出手了

娛樂中心／綜合報導

網紅「絞肉機女神」鬧翻醫師王姿允，日前發文表示曾替她「趨吉避凶」，而她口中的「凶」，竟然就是涉嫌掏空蔡阿嘎千萬元的前員工蘿拉（林沛蓁）。原來王姿允身為蘿拉主治醫師，去年11月曾為此求助絞肉機女神；而絞肉機女神一見蘿拉的消費紀錄，沒有絲毫同情，甚至痛批：「看著那些天文數字的亂刷紀錄，妳有什麼資格哭？」

蔡阿嘎（左）遭蘿拉（中）詐財千萬。右為二伯。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

蔡阿嘎去年6月揭發蘿拉AB合約詐財風波，絞肉機女神間接介入此事，要求蘿拉調閱所有刷卡紀錄。只是刷卡紀錄曝光後，面對蘿拉「哭得聲淚俱下，稀裡嘩啦」，絞肉機女神心中沒有一絲波瀾，直言「既然敢亂刷亂送，現在哭給誰看」、「任何一個正常人，只要深入看過那些帳單細節，絕對不會生出同情，只會燃起熊熊怒火」，最後王姿允也在她的勸說下封鎖蘿拉。

絞肉機女神公開蘿拉刷卡紀錄。（圖／翻攝自絞肉機女神Threads）

時隔1年，絞肉機女神至今仍未將整箱刷卡紀錄丟棄，甚至形容那是「丟不掉的可怕東西」。對此，蔡阿嘎親自留言回應「後續會再請我方律師與您聯繫」；網友見到整疊刷卡紀錄的照片，也忍不住驚呼「誇張了都」、「比我課本還厚是怎樣」、「每一本都比我的小論文還厚」。

