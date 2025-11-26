蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！蔡阿嘎不忍出手了

娛樂中心／于士宸報導

網紅「絞肉機女神」近日再度與醫師王姿允隔空開戰，並爆料王姿允早在去年（2024）11月曾向她求助，希望替其病人「趨吉避凶」。而該名病人，正是涉嫌掏空蔡阿嘎千萬元的前員工「蘿拉」林沛蓁；絞肉機女神透露，王姿允因蘿拉的狀況備感壓力，才會主動尋求協助；然而她在查看蘿拉的消費紀錄後，內心完全無法同情對方，甚至痛批：「既然敢亂刷亂送，現在哭給誰看？？」，雙方恩怨再度浮上檯面，也讓蘿拉案外案持續延燒，而被害人蔡阿嘎得知消息後也親自回應再次出手了。

廣告 廣告





蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網紅怒嗆「沒出息」揭她暴哭內幕…蔡阿嘎出手了

百萬網紅蔡阿嘎（左）日前與資深員工蘿拉（左圖右）決裂。（圖／翻攝自蔡阿嘎@YouTube）





百萬網紅蔡阿嘎自去年6月與資深員工蘿拉決裂，並指控對方透過A、B合約在公司私吞逾千萬元，還盜用蔡阿嘎名義騙取公關品，官司至今仍持續進行，欠款未追回。事件中，網紅「絞肉機女神」間接介入，要求蘿拉調閱所有刷卡紀錄。紀錄曝光後，絞肉機女神形容蘿拉當場「哭得聲淚俱下、稀裡嘩啦」，但自己心裡沒有一絲波瀾，怒批：「做錯事就立正站好！看著那些天文數字的亂刷紀錄，妳有什麼資格哭？」、「既然敢亂刷亂送，現在哭給誰看，你在哭什麼？沒出息！」，並指出「任何一個正常人，只要深入看過那些帳單細節，絕對不會生出同情，只會燃起熊熊怒火」；最終，王姿允在她勸說下封鎖蘿拉。





蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網紅怒嗆「沒出息」揭她暴哭內幕…蔡阿嘎出手了

網紅「絞肉機女神」曝光蘿拉刷卡紀錄。（圖／翻攝自Threads ＠metawilo）

蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網紅怒嗆「沒出息」揭她暴哭內幕…蔡阿嘎出手了

蔡阿嘎親自回應，表示「後續會再請我方律師與您聯繫」。（圖／翻攝自Threads ＠metawilo）





時隔一年後，絞肉機女神仍保存整箱刷卡紀錄，甚至比喻是一箱丟不掉的「可怕東西」，貼文曝光後引起熱議，也意外釣出蔡阿嘎親自留言，表示：「後續會再請我方律師與您聯繫」，而網友看到整箱厚厚的刷卡紀錄畫面，也紛紛留言：「誇張了都」、「影印機當時的陰影面積也挺大的吧..少說快半箱的A4紙」、「比我國中自訴表還厚，人才」、「這刷卡紀錄每一本都比我的小論文還厚」、「我這輩子都還沒辦到的事」。













原文出處：蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網紅怒嗆「沒出息」揭她暴哭內幕…蔡阿嘎出手了

更多民視新聞報導

「小龍女」破冰吳綺莉回港了？26歲驚人近況曝光

廉世彬遭「長期性騷」！經紀人揭「合約動向」嗆1句

「小橘書」真被里長丟了？律師搬1法條嘆「麻煩大了」…

