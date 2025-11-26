蘿拉「天文級刷卡紀錄」被挖出！蔡阿嘎出手了：會再請律師聯繫

蔡阿嘎的前員工蘿拉的3年刷卡紀錄被挖出，讓他決定再度請律師出手。（圖／蔡阿嘎IG）

YouTube蔡阿嘎過去遭前員工蘿拉涉嫌掏空百萬資產，目前正持續透過法律手段向對方討回欠款。怎料，另名網紅「絞肉機女神」竟意外曝光蘿拉過去3年以來的刷卡紀錄，厚厚一大疊比論文還要厚，讓蔡阿嘎看到後決定出手。

據了解，絞肉機女神近期正在和美女級醫師王姿允開撕，並在Threads上爆料王姿允，曾在2024年11月開口求助，希望幫忙她的病戶蘿拉，也就是蔡阿嘎的前員工，「當時王姿允醫師為了蘿拉向我求助。在那些充滿情緒的轉述中，蘿拉是一個需要被拯救的受害者。」

絞肉機女神表示，當時她便要求蘿拉把刷卡紀錄全數調出來，結果一看她完全無法接受，「她在我面前哭得聲淚俱下，稀裡嘩啦」，令他當場斥責，「做錯事就立正站好！看著那些天文數字的亂刷紀錄，妳有什麼資格哭？每一筆消費、每一個數字都在尖叫著荒謬...既然敢亂刷亂送，現在哭給誰看？你在哭什麼？沒出息！」

絞肉機女神強調，「任何一個正常人，只要深入看過那些帳單細節，絕對不會生出同情，只會燃起熊熊怒火。」也成功勸退王姿允醫師封鎖蘿拉，不要再有任何關係。至今，絞肉機女神仍保留著滿滿一大箱的刷卡紀錄，上面時間清楚寫著2022年11月26日。

最後，絞肉機女神形容，自己當時是逃過了一劫，並形容是推放在家裡角落卻丟不掉的「可怕東西」，不僅是王姿允醫師當時心軟的證明，也是她清醒的證據。貼文曝光後，也立刻釣出蔡阿嘎本人親自回應「後續會再請我方律師與您聯繫」。

