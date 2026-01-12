蘿絲拜恩奪金球獎影后 爆料老公缺席全因「鬆獅蜥」

第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，蘿絲拜恩 (Rose Byrne) 憑藉電影《媽的踹爆你》奪下影后時，幽默自曝丈夫缺席是因為「鬆獅蜥」。

蘿絲拜恩上台時說：「我當然什麼都沒有準備，這一切真的太令人震驚了。」她接著感性地說：「這是一部小規模的電影，所以能站在這裡（領獎台）真的是一件非常有意義的大事。今天我的哥哥是我的伴，謝謝你來到這裡陪伴我。我還要感謝我的丈夫鮑比坎納瓦爾 (Bobby Cannavale)，他今晚沒辦法來到現場，因為我們要養一隻鬆獅蜥 (bearded dragon)，他去紐澤西參加爬蟲類博覽會了。」

事實上坎納瓦爾目前正忙於百老匯的舞台劇演出，這才是他未能出席典禮的真正原因。雖然蘿絲在台上開玩笑說丈夫去買蜥蜴，但其實在頒獎典禮前幾天，她接受吉米法倫 (Jimmy Fallon) 採訪時就曾提到，為了不讓孩子們失望（當個稱職的父母），鮑比確實計畫去參加那場博覽會，不過他在百老匯的演出檔期也是他不克參加金球獎的主因。

她當晚帶著親哥哥喬治 (George) 出席，並在紅毯上稱讚哥哥長得很帥，像是羅伯派汀森 (Robert Pattinson) 混雅各艾洛迪 (Jacob Elordi)。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導