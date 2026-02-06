蘿莉塔勸女孩們「晚點生」 曝多項好處勝過年輕媽

女星蘿莉塔（李晨菲）今（6日）在社群平台大方分享對於高齡產子的看法。（圖／翻攝自蘿莉塔 IG）





女星蘿莉塔（李晨菲）於39歲迎來女兒誕生，今（6日）在社群平台大方分享對於高齡產子的看法，並以過來人身分真誠建議「晚點生比較好」。

蘿莉塔建議女孩們晚點生

蘿莉塔透過IG分享，時常面對外界詢問「我這麼晚才生小孩，等小孩成年我都60了吧，不會很擔心嗎？」她坦言不會，更以過來人的經驗建議「女孩們都晚點生比較好」，並認為，太年輕生小孩，可能很多東西還沒看夠、玩夠，心理尚未成熟，容易變成不負責的父母。

蘿莉塔透露，老媽媽們雖然會羨慕自由自在的朋友們，但因為已經出國看過世界、該花的錢也花過了，直呼「我們都是心甘情願全神灌注在小孩身上」、「現在在家顧小孩是另ㄧ種體驗」，她也提到，雖然體力恢復速度確實不如年輕女性，身體狀況也可能變差，不過高齡產母通常已有一定存款，累到不行時可以請臨時保母分擔壓力，調養身體也不必伸手向人拿錢、看他人臉色。

對於「小孩可能年紀輕輕就得送走父母」，蘿莉塔回應，假設自己活到80歲，屆時女兒也已40歲，足以成熟面對生死，甚至能避開社會常見的長照悲歌問題，她表示，家族具備長壽基因，外婆更是活到了102歲。

最後蘿莉塔深受綜藝大哥吳宗憲的觀點影響，認同「只要娘家夠強大，女兒就不怕被欺負」，她表示，「如果能力和運氣允許的話，當然也希望能給她滿滿的底氣」，希望未來如果女兒結婚過得不開心，能有隨時轉頭離開的實力與底氣，更直呼「當然不結婚也沒問題」。



