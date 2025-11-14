蘿莉塔突稱製作人「小雅姐」離世！感嘆：未能合影成遺憾

藝人蘿莉塔於11月14日在臉書上發文，悼念一位對她影響深遠的製作人「小雅姐」。蘿莉塔表示，近日才得知小雅姐因健康問題離世的消息，令她感到震驚與不捨。她回憶道，過去一直以為小雅姐因工作繁忙無法見面，卻未曾想對方已經離世，心情沉重。

蘿莉塔感謝小雅姐在她出道以來所給予的機會和支持，並表示對未能及時表達感謝感到遺憾。她還提到，回顧過去，竟找不到任何與小雅姐的合照，心中不禁感慨，總以為未來還會有機會再拍照，卻再也無法實現。

在文末，蘿莉塔向已故的小雅姐致以敬意，表達她的感謝之情，並希望對方能聽見她的心聲。她也透露，自己近期錄製的節目將於12月31日播出，正好是她的生日，期待明年能帶來更好的運勢。

