蘿莉塔點名開嗆「只會穿女裝」！嘻小瓜不忍了回擊 錄影爆衝突場面

蘿莉塔在節目《綜藝OK啦》的主題「通告費排名大比拚 見鬼了！我怎麼可能比他低」分享，覺得自己的通告費應該不低，認為自己很耐罵，為了收視率願意犧牲，更直接點名嘻小瓜，「除了穿女裝也沒別的！」嘻小瓜也反擊她「只有吵」，兩人當場火藥味濃濃。

蘿莉塔表示：「我每次都被要求要罵很兇，講完粉絲團被灌爆，我也不會說是製作單位給的，總之只要有收視率我都可以。」被問到誰的通告費比她高會介意時，蘿莉塔直接點名嘻小瓜「除了穿女裝也沒別的」，嘻小瓜聽了很不是滋味：「妳也只是吵而已，沒有別的。」

蘿莉塔繼續反擊：「我雖然吵，但我還是跟你平起平坐在這邊，你賣力成這樣，還不是跟我差不多？」見兩人吵得不可開交，梁赫群便以製作人的角度提出分析：「他們通告費應該差不多，有些人很有效果但通告費比較低，節目就會常常發他，以彌補金錢方面的不足，久而久之他就變成固定班底。」但嘻小瓜聽完卻更想哭：「所以我是真的很便宜嗎？因為我很常來這裡錄影。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《綜藝OK啦》。

