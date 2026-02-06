蘿莉塔39歲當媽！勸女孩晚點生 親吐原因：不用看人臉色

蘿莉塔分享晚生小孩心境，直言不會後悔。（圖／翻攝自蘿莉塔 IG）

41歲女星蘿莉塔近日在社群平台分享當媽媽後的真實心聲，談到自己39歲生下女兒的選擇，坦言常被問：「我這麼晚才生小孩，等小孩成年都60了，不會很擔心嗎？」對此，她表示自己一點都不焦慮，還真心建議女生不用太急著生小孩，等準備好了再來，對自己和孩子都比較負責任。

蘿莉塔表示，太年輕當爸媽，可能很多人生體驗都還沒走過，「東西沒看夠、沒玩夠」，很容易留下遺憾，甚至影響照顧孩子的心態。她也直言，現實生活中這樣的例子其實不少。相較之下，現在的自己比較清楚人生方向，也更願意為家庭全心投入，「老媽媽們」雖然偶爾會羨慕朋友自由自在，但大多時候都是心甘情願把心力放在孩子身上。

她也分享，過去出國玩過、錢也亂花過、酒也喝過不少，現在在家顧小孩，反而成了另一種人生體驗。不過她坦言，年紀大生小孩確實比較辛苦，恢復速度慢，身體狀況也變差，但幸好自己還有點存款，能調養身體，真的累到不行時也可以請臨時保母幫忙，「不用跟誰拿錢看誰臉色，反正都40歲了，是會被叫長輩的年紀了」。

至於孩子未來可能較早面對生離死別的問題，蘿莉塔則理性看待，認為醫療只會越來越進步，加上家族有長壽基因，外婆已經102歲，對未來並不悲觀，「假設我活到80歲，小孩也40了，年齡足以面對生死，而且說個現實的，這樣就不會有什麼長照悲歌的問題」。她也希望自己能成為女兒最強的後盾，讓孩子將來不論結婚與否，都能有「轉身就走」的底氣。她笑說，不用多厲害，只要孩子過得安心、有選擇權，就是身為媽媽最大的心願。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

