蘿莉妹「被貓鑽裙底」燦笑爆紅全球！真相竟是48歲大叔扮的

一張小女孩被貓咪穿過裙底的合照爆紅，結果身分竟然是一名48歲二寶爸大叔。（示意圖／翻攝Pixabay）

日本CosPlay文化歷史悠久，除了常見的動漫造型、可愛咖啡廳女僕，還有源自歐洲的哥德式蘿莉塔風潮，往往給人古典高貴又神祕的氛圍。近日，一張哥德式蘿莉塔造型的金髮女孩，裙底被貓鑽的照片徹底爆紅全球，結果主角竟然是位48歲二寶爸。

原來這位48歲的大叔名叫「谷琢磨」，目前已婚且育有兩個小孩，曾演唱過多部動漫歌曲，同時擁有模特兒、電視主持人、藝術家、歌手等多元身分。年輕時因為身材嬌小的關係感到自卑，直到34歲接觸到蘿莉塔風格後便愛上，也希望透過自己的作品，來鼓勵大家勇敢做自己。

厲害的是，谷琢磨還曾經拿下富士電視台反串大賽冠軍，在社群網站X上小有名氣，擁有9.8萬名粉絲追蹤。直至12月1日，谷琢磨分享的一張作品照，竟讓他瞬間紅遍全球。

只見谷琢磨身穿哥德式的蘿莉塔造型裝扮，頂著蓬鬆裙擺蹲在地上，結果卻被一隻野貓趁機鑽進裙底取暖。就是這麼一瞬間，谷琢磨用手摀著臉燦笑的照片，竟獲得1億人次查看、3.6萬人次轉發、36萬人按愛心。

來自世界各地網友紛紛讚嘆，「我以為是女的」、「兄弟！那不是女生，是個男生啊！」、「我開始懷疑自己了」、「真假！48歲的男生，比女人還像女人」、「這是一張可愛的照片！」、「恭喜你獲得1億次機會的曝光」、「我腦子壞掉了!」

