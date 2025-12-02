蘿莉正妹曬貓咪鑽裙照！真身竟是「二寶爸」1億人嚇傻

國際中心／楊佩怡報導

昨（1）日，一張照片在X平台上迅速暴紅，畫面中可見一位身穿蘿莉服的大眼正妹，蹲在路邊時，一隻小貓鑽進裙底；短短1天時間就吸引超過1億人次朝聖。而她的真實身分也遭網友起底，沒想到竟是48歲的「二寶爸」，消息曝光後，讓大批網友都難以相信。





蘿莉正妹曬「貓咪鑽裙照」狂吸1億人朝聖！真實身分竟是「二寶爸」全網嚇傻

上圖這張小貓鑽裙底的照片，一夜之間竟破9900萬人朝聖。（圖／翻攝自X@tani_takuma）

這張超可愛照片在昨（1）日發布後，迅速在網上瘋傳。從上圖可見，一名擁有大眼、高挺鼻樑，臉型小巧的淺金色長捲髮正妹，身穿一襲深藍色的古典洋裝，整體風格接近歌德蘿莉塔樣式。畫面中的她正半蹲在石板路上，上半身微傾，右手掩著嘴，露出開朗而嬌羞的笑容。眼神中帶著俏皮與柔和。仔細看還能發現，一隻虎斑貓鑽進她的裙襬下，讓整個畫面充滿了趣味與溫馨。而女子也發文表示：「我走近貓咪，希望能引起牠的注意，但牠卻認出我是一張暖桌」。

谷琢磨時常在社群上分享他的帶娃日記。（圖／翻攝自X@tani_takuma）

貼文曝光後，短短一天時間就吸引了超過1億人朝聖，而底下的留言大部分都是對她的真實身分感到驚訝。事實上，照片中的蘿莉公主並不是女兒身，而是48歲的男性，名叫谷琢磨。他在個人簡介寫道：「我是男性，48歲。曾演唱《Jitsumoru》、《捉迷藏多蘿西》和《我和貓咪的回憶列車》等歌曲。我的職業是模特兒、電視主持人兼藝術家。」從谷琢磨平時的發文可得知，他同時也是擁有2位可愛女兒的「二寶爸」。

谷琢磨平常出席活動或外出，都以女裝示人，家中母親也支持他的做法。（圖／翻攝自X@tani_takuma）

根據日媒綜合報導，谷琢磨坦言他曾經很憧憬「男子氣概」，卻因體質而無法鍛鍊出壯碩體態，導致身材矮小與纖細而自卑；但女裝也讓他學會轉化「缺點」為優勢。穿女裝這件事也啟發了谷琢磨在音樂創作上的改變，他從歌詞到唱歌方式逐漸女性化。而他的母親更以開明態度支持他，甚至提供穿搭建議。平常習慣穿女裝出席活動的谷琢磨，也提到若是未來女兒們不能接受他的女裝生活，他願意隨時停止，因為「若無法獲得家人的諒解，就沒有繼續下去的意義」。

谷琢磨曾提到自小因體質關係，無法練出男性肌肉，因此他才選擇穿女裝，將缺點轉化成優點，增加自己的自信。（圖／翻攝自X@tani_takuma）









