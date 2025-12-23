蘿蔔別再切掉「這一段」！專家曝：真正營養都在這裡 多數人完全不知道

很多人買蘿蔔回家，順手就把葉子切掉，覺得那只是「附贈品」，口感粗、味道辣，留著也不知道怎麼用。但其實，這樣的習慣可能讓你默默錯過了一個被低估的好食材。從惜食的角度，到日常飲食的營養平衡，蘿蔔葉並不是多餘的存在，而是很值得重新被看見的一部分。只要換個想法、換個做法，它完全有機會成為餐桌上的加分角色，而不是垃圾桶裡的常客。

蘿蔔葉的營養密度遠勝白色蘿蔔 營養含量一次看

韋恩的食農生活說明，蘿蔔葉子部分的營養素比起蘿蔔白色的部分可是壓倒性的高，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2千多倍，丟掉實在太可惜了！

・蛋白質：約5倍

・膳食纖維：2倍

・鉀：約1.5倍

・鈣：約7倍

・鎂：約2.5倍

・鐵：約7倍

・葉酸：約4倍

・維生素C：約4倍

・β-胡蘿蔔素（維生素A）：超過2300倍

口感粗、微辣不是缺點 關鍵在料理方式

雖然蘿蔔葉比較粗、比較辣，但其實蘿蔔葉稍加處理，也可以很好吃的，比如說醃成雪裡紅，切碎快炒、煮湯、打成汁等，都是不錯的吃法。

值得一提的是，其實日本流行的青汁一開始也是在戰時為了在饑荒中補充營養，所以拿蘿蔔葉來打汁喝所發明的。

