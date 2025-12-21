「蘿蔔葉」營養完勝白蘿蔔！維生素A含量高2300倍

白蘿蔔葉的營養價值遠超過白色根部，食安專家韋恩指出，蘿蔔葉維生素A含量比白蘿蔔高出超過2300倍，多數人料理時卻習慣將葉子切除丟棄，相當可惜。

蘿蔔葉的蛋白質約為白蘿蔔的5倍、膳食纖維約2倍、鉀約1.5倍、鈣與鐵皆約7倍。（圖／Photo AC）

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文分析，蘿蔔葉在各項營養素上呈現「壓倒性勝利」。數據顯示，蘿蔔葉的蛋白質約為白蘿蔔的5倍、膳食纖維約2倍、鉀約1.5倍、鈣與鐵皆約7倍、鎂約2.5倍、葉酸與維生素C各約4倍，而維生素A（β-胡蘿蔔素）更是高出超過2300倍。

廣告 廣告

針對維生素A的功效，韋恩說明，該營養素有助於視網膜感光物質合成，能提升夜間視力並預防乾眼及疲勞症狀。此外，維生素A還能鞏固免疫系統、維護上皮細胞完整性，並幫助牙齒與骨骼發育，對腸道及皮膚的免疫力提升也有助益。

韋恩表示，蘿蔔葉雖然口感較粗、味道偏辣，但經過適當處理仍可變得美味。（圖／Photo AC）

韋恩表示，蘿蔔葉雖然口感較粗、味道偏辣，但經過適當處理仍可變得美味。他建議可將蘿蔔葉醃製成雪裡紅後切碎快炒，或用於煮湯、打成蔬菜汁飲用。韋恩也提到，日本現今流行的青汁，最初源於戰爭時期的饑荒年代，當時民眾為補充營養而將白蘿蔔葉打汁飲用，進而發展出青汁這項飲品。

台灣癌症基金會於官網提供白蘿蔔挑選要點，建議消費者選購時注意：外觀無裂痕、莖上無過多鬚根、內部無黑心或空心現象、表皮光滑、葉柄保持新鮮不枯萎。此外，用手指輕彈時發出清脆聲響，且拿起來感覺沉重者，品質較佳。

延伸閱讀

余姓罹難者獲千萬補償 蔣萬安：北捷設紀念牌、入祀忠烈祠

網傳北投恐攻 蔣萬安宣布追查IP逮人進度

新北也出現張文模仿犯？19歲男噴「中山砍人不揪」遭送辦