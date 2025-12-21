蘿蔔「這部位」別丟！專家曝維生素達「2千倍」

生活中心／尤乃妍報導

一般人在處理白蘿蔔時，經常會選擇將葉子切除直接丟棄，但食安專家韋恩提醒，其實蘿蔔葉比蘿蔔本身來的更健康！尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2千多倍，丟掉實在可惜。另外，台灣癌症基金會也分享，蘿蔔不只對癌症有好處，甚至心血管疾病、糖尿病等都能透過白蘿蔔改善。





白蘿蔔「1精華」丟掉超可惜！專家曝營養價值竟高達「2千多倍」

白蘿蔔是許多人心中必不可少的火鍋食材，清甜好吃之外還能促進腸道蠕動，成為餐後救星。（圖／民視新聞資料照 ）

食安專家韋恩表示，許多人在處理食材時選擇丟棄的「蘿蔔葉」，營養程度遠高於蘿蔔本身。

廣告 廣告

・蛋白質：約5倍

・膳食纖維：2倍

・鉀：約1.5倍

・鈣：約7倍

・鎂：約2.5倍

・鐵：約7倍

・葉酸：約4倍

・維生素C：約4倍

・β-胡蘿蔔素（維生素A）：超過2300倍

白蘿蔔「1精華」丟掉超可惜！專家曝營養價值竟高達「2千多倍」

蘿蔔不只單吃營養，也可從蘿蔔糕、蘿蔔湯、清炒蘿蔔絲等獲取維生素，不只好吃還健康。（圖／民視新聞資料照 ）

韋恩分享，蘿蔔葉只要稍加處理，就能好吃又健康，像是醃成雪裡紅、切碎快炒、煮湯、打成汁等等。日本流行的「青汁」，就是在戰時為了補充營養而被發明出來。同時，台灣癌症基金會官網也指出，白蘿蔔對於癌症也有好處，包括木質素可促腸蠕動，提高巨噬細胞的活力，減少大腸癌的形成；含糖化酵素所分解澱粉酵素使亞硝酸胺的致癌物質化解使致癌細胞良性化；B-葡萄糖甘脂是一種糖化酵素含在蘿蔔及蘿蔔嬰（嫩葉苗）中，煮熟後尚保留21到94毫克，可預防癌症找上門。另外，蘿蔔當中的芥子油能促進腸蠕動，幫助肚內氣體排出體外而增進食慾，若吃食易產氣食物如豆類、芹菜等，不妨配合蘿蔔食用緩解，日本便當通常放一塊黃色醃漬蘿蔔便是此理。蘿蔔中的糖化酵素能分解食物中的澱粉，充分讓人體吸收，同時為填充性食物，腸胃道有飽足感，對糖尿病病人及便秘者有幫助。因蘿蔔富含維他命A及C，能維持心臟血管彈性、促進心臟健康，可減輕呼吸系統不適之感染、感冒，增強人體免疫力。此外因蘿蔔不含葉酸不易形成膽結石，反增鈣質吸收，是素食者的鈣質來源。

原文出處：白蘿蔔「1精華」丟掉超可惜！專家曝營養價值竟高達「2千多倍」

更多民視新聞報導

吃鍋小心「熱量雷區」！掌握「4秘訣」健康0負擔

冬天進補補錯反傷身？營養師揭3地雷：害膽固醇暴衝

吃起司竟可「防癡呆」？ 日本研究曝：每週食用一次，失智風險降低24%

