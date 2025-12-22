蘿蔔「這部位」別丟！專家：維生素達「2千倍」超營養

每年11月至隔年2月為台灣白蘿蔔盛產期，市場價格實惠，成為家家戶戶餐桌上的常客。然而，多數民眾在料理時，第一個動作便是將蘿蔔葉切除當作廚餘處理，這個看似平常的舉動，在營養專家眼中卻是極大的浪費。

食安專家韋恩在臉書粉專發文分享，以每百克含量進行比較，蘿蔔葉在各項營養素含量上全面勝出白色根部。

數據顯示，蛋白質含量約為白蘿蔔的5倍、膳食纖維約2倍、鉀約1.5倍、鈣與鐵皆高達7倍、鎂約2.5倍、葉酸與維生素C則多出約4倍。

其中最令人驚訝的是β-胡蘿蔔素含量，竟超過白蘿蔔本體2300倍以上，為維生素A的重要來源。針對蘿蔔葉口感較粗、略帶辛辣的特性，韋恩表示只要稍加處理，便能變身為美味佳餚。

常見的料理方式包括醃製成雪裡紅後快炒、切碎加入湯品、或打成蔬果汁飲用，都是實用且不浪費的作法。他特別提到，日本流行的健康飲品「青汁」，最初便是在戰爭與糧食匱乏時期，為補充營養而利用白蘿蔔葉打汁飲用，後來才逐漸發展成為普及的保健飲品。維生素A的營養功效不容小覷。

韋恩說明，維生素A有助於視網膜感光物質生成、提升夜間視力，並能減少乾眼與眼睛疲勞。同時對維持腸道與皮膚黏膜健康、強化免疫力，以及促進牙齒與骨骼發育都扮演重要角色。

台灣癌症基金會亦指出，白蘿蔔本身富含纖維與木質素，有助促進腸道蠕動，減少息肉形成風險。同時含有維生素C與鋅等微量元素，對提升免疫力與維持心血管健康具有正面作用。專家建議，料理白蘿蔔時不妨連葉子一起善用，不僅能獲得更完整的營養，也符合環保不浪費的飲食理念。下次購買白蘿蔔時，不妨重新思考這些被忽略的綠色葉片，將其變成餐桌上的營養寶藏。

