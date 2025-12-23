蘿蔔「這一段」才是精華！β-胡蘿蔔素高出2千多倍 專家：這樣吃最不浪費

食安專家楊世煒指出，其實蘿蔔葉的營養價值遠遠高於白色根部。（翻攝自pexels）

許多人買回蘿蔔後，習慣先把葉子切掉丟棄，但食安專家楊世煒指出，其實蘿蔔葉的營養價值遠遠高於白色根部，直接丟掉相當可惜。

多數人丟掉 其實蘿蔔葉才是營養精華

食安專家楊世煒在臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」分享，蘿蔔葉在多項營養素上的含量都明顯高於蘿蔔本體，其中蛋白質約高出5倍、膳食纖維2倍、鉀1.5倍、鈣與鐵皆約7倍、鎂2.5倍、葉酸與維生素C約4倍，而β-胡蘿蔔素（維生素A）更是高出超過2300倍，堪稱真正的「營養寶庫」。

蘿蔔葉怎麼處理才好吃？

不過，蘿蔔葉因口感較粗、略帶辛辣，常讓人敬而遠之。楊世煒分享，其實只要稍加處理，蘿蔔葉同樣能變成餐桌上的美味，例如醃製成雪裡紅、切碎快炒、煮湯，甚至打成果汁，都是不錯的料理方式。

日本流行的「青汁」原來是它？

他也提到，日本流行的「青汁」，最早其實就是以蘿蔔葉為原料。青汁由京都帝國大學的遠藤仁郎博士在二次世界大戰期間發明，當時日本物資匱乏，民眾普遍面臨飢餓與營養不良問題，遠藤博士在考量營養性、安全性與取得容易度後，想到將剩餘的蘿蔔葉打成汁，幫助民眾快速補充營養與纖維，而遠藤博士的妻子將這種綠色的汁命名為「青汁」。

隨著時代演變，青汁的原料已更加多元，不僅強調營養完整，也會加入蜂蜜、大豆蛋白或水果提升口感，變得更容易入口。

