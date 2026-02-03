虎力全開迎新春 臺南文化行春熱鬧登場

▲文化局推出臺南古蹟限定商品「成功虎爺餅」，於2月3日假市定歷史建築延平郡王祠舉辦上市祈福發表會，為新春文化行春再添滿滿祝福能量。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】農曆春節將至，臺南市政府文化局推出「臺南文化行春2026」系列活動，串聯古蹟、園區、藝文場館與街區，從白日展覽、市集體驗到夜間燈節與演出，打造最具文化底蘊的新春行程，邀請民眾走春遊臺南、感受滿城年味。適逢年節祈福氛圍，文化局也同步推出臺南古蹟限定商品「成功虎爺餅」，於2月3日假市定歷史建築延平郡王祠舉辦上市祈福發表會，為新春文化行春再添滿滿祝福能量。

▲此次「成功虎爺餅」由文化局攜手聯華食品工業股份有限公司合作開發。(記者劉秋菊攝影)

「臺南文化行春」已成為市民與遊客每年春節的重要行程，今年規劃多元豐富的藝文內容，包括月津港燈節、龍崎光節—空山祭、新營波光節等夜間光環境活動，以及各文化園區、古蹟與藝文場館的新春展覽、演出與親子體驗，讓民眾在走春踏青的同時，也能輕鬆走進臺南的歷史文化與生活風景，感受傳統與創意交織的年節魅力。

配合新春祈福主題，文化局今年以延平郡王祠奉祀的虎爺公為靈感，推出「成功虎爺餅」，象徵虎力全開、成功到來。虎爺為臺灣重要的宗教動物神，寓意平安、招財與驅邪避煞，深受民眾敬重。延平郡王祠虎爺公雕塑由曾獲臺南美展傳統工藝類首獎的藝師劉進文創作，以臺灣珍貴牛樟木製成，融合五行色釉與府城傳統工藝技法「茄苳入石柳」，呈現宗教信仰與工藝美學的深厚底蘊，也成為深受遊客喜愛的古蹟意象。

此次「成功虎爺餅」由文化局攜手聯華食品工業股份有限公司合作開發，包裝設計轉化虎爺公「喬治」活潑討喜的形象，搭配金色光芒背景，傳遞招財進寶、事事成功的祝福，讓民眾在品嚐美味的同時，也能把新春好運一併帶回家。文化局期盼透過古蹟限定商品，成為民眾認識臺南宗教信仰、傳統工藝與文化精神的生活媒介。

▲文化局黃雅玲局長與貴賓一起合影。(記者劉秋菊攝影)

文化局黃雅玲局長表示，文化局持續以「文化走入日常」為核心，透過文化行春活動與古蹟限定品牌的推陳出新，讓文化不只存在於場館與典藏中，也能化為陪伴大家過年的祝福與記憶。目前臺南古蹟限定品牌每年可創造逾兩千萬元營業額，不僅為古蹟營運注入動能，也讓更多國內外遊客以親近的方式認識臺南的歷史、美學與文化底蘊。

「成功虎爺餅」即日起於延平郡王祠、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及愛國婦人會館紀念品部販售。另配合農曆春節，自即日起至3月3日元宵節止，文化局推出「成功百分百特惠組合」，內含成功虎爺餅、成功爆米花及成功啤酒各一份，原價125元，特惠價100元，邀請民眾春節走訪臺南古蹟、參與文化行春活動的同時，也將滿滿成功與祝福一同帶回家。（照片記者劉秋菊攝影）