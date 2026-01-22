虎力全開・雄遊岡山！高捷蜜柑站長x台虎虎將x岡山桃太郎共遊台日

▲台灣虎航黃世惠董事長(左)與日本岡山縣尾﨑祐子副知事(中)及高捷公司楊岳崑董事長(右)共同推出「虎力全開・雄遊岡山」系列活動。

【記者 王雯玲／高雄 報導】台日兩地持續深化觀光交流、推動跨域合作，高雄捷運公司攜手台灣虎航與日本岡山縣，突破國界於台日兩地共同推出「虎力全開・雄遊岡山」系列活動，本次合作以「軌道運輸×航空航線×城市觀光」為主軸，串聯高雄與岡山兩地旅遊資源與交通動線，提升旅客對兩地觀光的辨識度與記憶點。

今(22)日上午於高雄捷運輕軌機廠內盛大舉辦「虎力全開・雄遊岡山！」台日三方旅遊彩繪輕軌啟動記者會，由蜜柑站長領銜好朋友虎將擔任開場表演擔當，可愛又淘氣的模樣瞬間將現場氣氛拉升到最高點，高捷公司楊岳崑董事長表示：「本次活動以台日三方可愛角色串聯兩地觀光意象，期望透過交通場域的高曝光度與趣味體驗，帶動民眾以更輕鬆、更貼近生活的方式認識台灣高雄與日本岡山，並鼓勵旅客規劃台日雙向旅遊行程。」活動在台灣虎航黃世惠董事長與日本岡山縣尾﨑祐子副知事等多位貴賓的共同見證下，順利啟動本次「高捷x台灣虎航x岡山 台日聯名」高雄彩繪輕軌列車，同時也為本次的台日跨國活動揭開序幕。

橫跨台日兩地的「虎力全開・雄遊岡山」系列活動精彩不斷，於高雄部分首波主打自1月23日起期間限定一個月的「高捷蜜柑x台虎虎將x岡山桃太郎」聯名高雄彩繪輕軌列車，背景巧妙結合日本岡山的地標「岡山城」、以結緣著稱的「吉備津神社」，與充滿復古風情的「倉敷美觀地區」等著名景點，象徵兩地觀光的緊密交流。還有車廂內部的精心設計，讓三方Q萌公仔「直接坐上座椅」陪伴旅客搭乘，包含高雄捷運超高人氣的「蜜柑站長」、台灣虎航著名網紅「虎將」與日本岡山「桃太郎」君，為大家通勤通學日常瞬間化身成旅遊打卡熱點，讓旅客在搭乘輕軌遊覽高雄的同時，近距離感受台日文化交流的可愛魅力。

除了輕軌彩繪列車，這個春天，高雄捷運超人氣蜜柑站長化身旅遊嚮導，熱情邀請好朋友—台灣虎航的網紅虎將與岡山桃太郎君一同飛來高雄玩，共同展開「虎力全開・雄遊岡山」假期。預計自2月起連續兩個月，三位人氣角色將率先現身台灣虎航全航線客艙聯名公仔頭枕巾，陪伴旅客展開空中旅程；而自3月起，蜜柑站長也將帶領夥伴降落高雄，於高雄捷運小港國際機場站設置主題宣傳佈景，打造三隻公仔坐上座椅的趣味拍照場景，邀請往返機場的旅人與市民一同加入這趟台日友情之旅，從雲端一路玩到高雄城市日常，感受跨國觀光交流的滿滿活力與可愛魅力。於日本方面，則將於岡山縣著名交通工具—岡山路面電車，推出高雄旅遊景點彩繪列車，把高雄觀光魅力帶入岡山市民日常生活，透過空中與軌道串聯，持續深化台日觀光交流，邀請旅人一同展開春日精彩旅程。（圖／記者王雯玲攝）