虎力旺友善小農市集 與石虎同行

2024年的友善市集活動照。（生多所提供）





深秋時節，微涼的風帶來豐收的氣息，也是農作收成的幸福時光，農業部生物多樣性研究所邀請民眾在114年11月29日(六)14時到生多所保育教育館前廣場逛市集。

市集營造友善生態農產品推廣平台，集結在地小農、友善環境產品供應商和非政府組織 (NGO) 共同參與設攤，除了可嚐到在地熟成收穫的滋味，活動設計多項互動遊戲，在熱鬧愉快的氛圍中，向民眾傳遞公民科學與生物多樣性保育的概念。

延續2024年友善市集推出早鳥好康活動，凡提前預約參加的民眾，即可獲得市集專屬抵用券。（生多所提供）

活動同時推行「環保餐具借用服務」，鼓勵民眾自備或重複使用餐具，讓生態保育與環境保護不只停留在理念，更融入生活實踐之中，展現活動的教育意涵與永續精神。

更多新聞推薦

● 臺北跨年卡司第二波揭曉！ 蔡健雅、李千娜獨家獻唱