虎女獅會等助家扶童夢想成真

▲愛的天使讓家扶童耶誕夢想成真，二十位聖誕老人提早帶來心願樹禮物。



（記者劉春生攝）

聖誕鈴聲中，雲林家扶主委陳燦勳感謝二十位聖誕公公蒞臨，帶來虎尾非營利幼兒園為家扶兒心願樹籌募聖誕禮物共有三百三十三份家扶兒童耶誕禮物，而其中一百四十份由虎女獅子會楊明婉會長及獅子會三百E-1區總監黃裕洲率領獅兄獅姐為家扶準備，現場滿滿聖誕歡樂聲，黃裕洲說：就是要家扶孩童聖誕快樂～夢想成真。

雲林家扶主委陳燦勳感激表示：虎女獅子會得知虎尾非營利幼兒園「心願綻放、愛心飛翔」活動，是心願樹第二十年為家扶兒童募集聖誕禮物活動，獅姐們馬上將樹上所剩心願卡全包，動員籌足了一百四十份禮物；另外還特別感謝這二十年來始終不間斷台中張雯禎小姐，號召邀請楊于緗、楊于樂、黃語蓁、汪秀雯及台中幼恩小兒科診所全體同仁一起響應寄來，共三百三十三份聖誕禮物全數實現送抵雲林家扶分享愛。

虎女獅子會楊明婉會長歡喜稱呼自己都成了聖誕奶奶，與獅姊們大家努力採買與花巧思包裝，希望家扶兒童歡欣獲得禮物與祝福，讓聖誕鈴聲歡樂圍繞迎接新的一年。

國際獅子會三百E-一區二零二五-二十六年總監黃裕洲率領內閣團隊前來共襄盛舉歡喜表示：今年「齊心同行至善無界」主題，「齊心同行」走入社區，讓愛心無極限，不分對象與族群，而這場愛心分享就是「齊心同行、至善無界」最好體現。第三分區主席李美惠讚賞：虎尾非營利幼兒園與雲林家扶共同舉辦深具意義心願樹『心願綻放愛心飛翔』活動，為經濟弱勢家扶兒童募集聖誕禮物，更讓獅兄獅姊齊心同行散播歡樂散播愛。