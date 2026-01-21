虎媽囚女活活餓死 父開門她哭訴「您終於來了」仍見死不救原因曝光

台中一名少女慘遭母親軟禁在浴室活活餓死，直到傳出屍臭味，母親才進去善後。（示意圖，photoAC）

這起發生在台中大甲的悲劇令人鼻酸。2023年詹姓母親因不滿小女兒的生活作息，竟強行幫她辦理休學，並將其軟禁在浴室中，門把被電線層層纏繞，每天只給一點剩菜剩飯，導致女兒長期處於飢餓狀態，最終因多重器官衰竭於去年9月離世，父親隨後才報警揭發這樁家庭慘劇。

惡母虐死女兒父親列共犯

台中地檢署歷經4個月偵辦，於昨日（20日） 正式起訴這對父母。詹女落網後依舊毫無悔意，堅稱虐待是「為了孩子好」，被依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪；而眼睜睜看著悲劇發生卻不作為的父親，也被列為共犯一併起訴。

為何母親對女兒充滿仇恨？

據傳詹女24年前就曾對婆婆動手，當時還曾下跪道歉，傳聞是因為二女兒長相神似婆婆，疑似把對婆婆的恨意投射在女兒身上。這場悲劇本有機會阻止，家中父親與大女兒雖然都知情虐待一事，卻從未伸出援手，性格懦弱的父親曾在囚禁期間撿到鑰匙，偷偷開門探視，女兒見到救星降臨，哭著說：「爸，您終於來了」但因為畏懼強勢的妻子，父親又重新鎖上房門轉身離去，親手掐滅了女兒唯一的求救火苗。

虐死女兒卻不認錯

事後妻子痛罵丈夫偷偷探視，這名父親也不敢反抗，鄰居對此紛紛責怪父親太窩囊。去年9月21日女兒尚有一絲氣息時，詹女發現女兒沒吃東西，直接認定她已死亡，並冷血無視，直到4天後屍臭散出才進去清理，被捕後她還理直氣壯說是為女兒好，這種歪理連檢察官都聽不下去。

更多鏡週刊報導

台中虎媽囚廁餓死21歲女兒 校方曾極力阻止休學！師悲吐：會在抽屜放麵包、零食

把女兒活活餓死 中檢起訴在押狠母移送國民法庭

從小不被疼愛…21歲女因長相似阿嬤 台中虎媽疑投射怨恨「囚禁餓死親骨肉」