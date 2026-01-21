虎媽囚女致死！貓爸撿鑰匙「開門又關上」 女兒淚崩

台中地檢署20日偵結起訴一起震驚社會的虐死案。50歲詹姓母親自2022年強迫當時就讀高中的女兒休學後，將其囚禁在家中僅5坪大的孝親房，訂定苛刻規範，未達標便打罵或剝奪食物，甚至關進廁所寫悔過書。隨著時間推移，詹母變本加厲，最終將女兒直接囚禁在浴室內，用電線纏繞門把防止逃脫。

根據警方調查，陳女每日僅獲得少量菜尾充飢，長期營養不良導致體重驟降至30公斤。期間陳父曾撿到掉落的鑰匙，偷偷打開浴室門探視，骨瘦如柴的女兒見狀流淚說道：「爸，您終於來了。」然而個性軟弱的陳父並未趁機救出女兒，而是探視後再度關上門。詹母事後發現此事，對丈夫破口大罵，陳父完全不敢反抗。

去年9月21日，詹母發現浴室門口的飯菜未動，擅自認定女兒已死亡，選擇置之不理。實際上陳女當時仍有生命跡象，若及時送醫仍有獲救機會。直到4天後屍臭味四溢，詹母才進入浴室清理掩蓋氣味，陳父這才驚慌騎車前往警局報案。

檢方以刑法私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪起訴詹母，陳父則涉犯幫助加重私行拘禁罪嫌、家庭暴力罪一併起訴。詹母落網後拒不認罪，堅稱是為管教女兒，從頭到尾認為自己沒錯。大甲警方透露，詹母應訊3小時態度囂張，是極少見的冷血父母。

值得注意的是，詹母24年前就曾因拘禁毆打婆婆躍上新聞版面，當時還在鏡頭前下跪認錯。親友透露，次女之所以遭受虐待，疑因長相神似婆婆。全家4口人包括在外地就讀大學的大姊皆知情，但無人出手相救，最終釀成這起人倫悲劇。法院目前裁定詹母續押，全案將進入審判程序。

