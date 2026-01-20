虎媽拘禁9百多天虐死女兒 爸「沒在管」兩人全起訴

台中大甲去年發生一起恐怖虎媽囚禁凌虐案，20歲的小女兒被關在房間長達2年7個月，只給少量食物，人瘦到皮包骨，死前只剩下30多公斤，最後因多重器官身亡。檢方認定，虎媽涉犯私行拘禁7天以上，且施以凌虐致死罪嫌、家庭暴力罪起訴，陳姓父親也因長期放任不管，涉犯幫助加重私行拘禁等罪嫌一併被起訴。

事發在去年9月25日，死者的父親到警局報案，鑑識人員到場勘查發現，死者身材瘦小，疑似多日未進食，全身發黑、脫皮，且可疑的是爸媽說詞反覆，經過深入調查發現，媽媽疑似把小女兒關在房間，送吃喝沒反應也不管，直到房間飄出異常味道，爸爸察覺不對勁才破門。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

