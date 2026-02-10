虎媽為愛女引進「不經大腦」的芳香門診，安撫難癒之症：精油是一個情緒開關，讓你放過自己！
2026年的一開始，《數位時代》採訪了9位專注內心所求的「降噪者」，他們先自癒而癒人，將自己的喜歡和擅長「產品化」，化困境為商機，在這個AI焦慮、雜訊爆炸的世界，注入平靜的力量。
走進芳香門診診間，空氣中瀰漫層次豐富的植物精油香氣，幾乎忘了是來到醫院。芳香醫學門診與一般看診截然不同，一次諮詢往往2小時起跳。主治的羅佳琳醫師在2016年設立台灣第一個芳香醫學門診，在此之前，她受過20年正統醫學訓練、是執業經驗豐富的家醫科醫師，是什麼契機讓她遠赴瑞士、英國、法國學習芳療，並考取正統芳療師證照？
過去，羅佳琳的病人多半帶著厚厚一疊病歷，其中有查不出原因的全身疼痛、反覆發作的自體免疫疾病、暴食厭食者，乃至能「看到阿飄」的特殊個案。在傳統西醫的分類中，這些病症往往被歸類為「自律神經失調」或轉介精神科，然而藥物大多只能緩解，無法根治。
「西醫擅長處理看得見的症狀，但很多疾病源於看不見的意念和創傷。」羅佳琳表示，尤其現代人的焦慮往往來自於過度使用大腦。在她的診間裡，最常聽到的話便是「醫師，我知道不要緊張，但是停不下來。」羅佳琳解釋，傳統西醫試圖用「認知」來解決，告訴病患要放鬆、要轉念等，可在生理機制上是死胡同。
因此芳香醫學成為切入的破口。羅佳琳指出，嗅覺是人類唯一不經過大腦視丘、直接連結邊緣系統（掌管情緒與記憶）的感官，「芳療像是一個強制執行的『情緒開關』，它繞過大腦的邏輯防衛機制，直接對邊緣系統下達指令。」
先讀氣再聞香引夢，為拒學兒洩壓助眠
芳香門診療程通常從「讀氣」開始，羅佳琳會伸出手在距離患者身體10公分處掃描氣場。這聽起來或許很玄學，但在她眼中這是物理學。「人體有生物電磁場，發炎的地方溫度高，虛弱的地方氣場薄。」羅佳琳舉例道，長期失眠的人，腳部的氣場通常消散，因為整個人浮在半空；壓抑憤怒的人，腹部則會有明顯的氣場糾結。
下一步是芳香門診關鍵的「聞香測試」。「大腦會騙人，告訴你要堅強、要忍耐，但身體和嗅覺不會。」羅佳琳不認為一種精油配方治百人，她會根據病患的敘述與氣場狀態，挑選出多支精油讓病患盲測。
舉例來說，一名遭受霸凌、長期拒學的孩子，可能對放鬆的柑橘類精油無感，卻對能處理深層恐懼的岩玫瑰精油有強烈反應，原因在於岩玫瑰在芳香醫學中具有特殊的「引夢」特質，能作用於大腦海馬迴短期記憶暫存區，透過香氣的引導，使病患在夢境中釋放壓抑的憤怒。
羅佳琳2步緩解AI時代焦慮
停止自我批判，學會「體貼自己」
2.運用氣味（精油）跳過大腦，連結身心感受
一瓶純露解放母女僵局，熱血鑽研拚開診
然而，要使講求實證的西醫相信「植物能量」並不容易。羅佳琳坦言，這一切起點並非為了醫學突破，而是身為母親在焦慮中的一次自救。
「以前我是個不折不扣的虎媽。」羅佳琳自嘲，出身醫師世家的她，曾篤信「努力就會成功」，卻在大女兒的過動症問題前敗下陣來，每晚盯功課到凌晨2點，換來的只有絕望與爭吵。直到10年前，朋友遞給她一瓶橙花純露（從植物淬取精油時蒸餾後剩下的水），意外澆熄家中的戰火，她驚覺「我們很久沒吵架了」時，才發現那段使用純露的日子，竟在不知不覺中撫平親子關係。
「芳香療法的神奇在於，它讓痊癒發生在不知不覺中。」羅佳琳說，純露改善了她與女兒相處的狀態，之後基於好奇她開始鑽研芳香相關文獻，發現植物香氣分子能直接調節情緒與神經傳導物質。當她興沖沖地向醫界同僚分享時，卻得到一盆冷水：這有實證嗎？有醫學會背書嗎？
不服輸的個性使羅佳琳決定正面迎戰。「既然覺得醫學會背書才算數，那我就來成立。」她從單純的芳香使用者，轉身成為國內芳香醫學的推動者，將嚴謹的生理學知識與芳香療法結合，並在臺安醫院開設門診將「香氣」正式帶入診間。
自家醫科跨足到芳香醫學，羅佳琳表示，並非否定西醫，而是看見西醫的極限。她發現，許多自體免疫疾病、不明原因疼痛，根源都是長期的情緒壓抑與自我批判，「精油不只是香氣，它是一個開關，幫助病人覺察內在，學會放過自己。」
羅佳琳
現職：芳香門診醫師
經歷：全台首位將芳香療法、西方醫學及功能性醫學合併在門診診療，現為臺安醫院芳香門診醫師、家醫科醫師與台灣芳香醫學醫學會理事長
責任編輯：謝宗穎
