虎媽虐殺21歲女關浴室2年僅餵菜粥 「貓爸」冷血漠視陪葬...雙親今遭起訴

台中市年發生一起駭人聽聞的家暴虐死案，陳姓父親與詹姓母親（51歲）自認21歲的女兒居家清潔習慣不滿，竟將女兒拘禁在住處浴室長達900多天，每日僅靠少量菜粥維生，最終女兒因長期飢餓導致多重器官衰竭死亡，死時體重僅剩30公斤。台中地檢署今（20）日偵結，依私行拘禁致死等罪起訴這對狠心父母，詹母部分將移由國民法官審理。

檢警調查發現，死者陳女自2023年1月起，就被詹母強行辦理高中休學，隨後以電線綑綁房門門把的方式，將她關在住處一樓房間。詹母的管教手段極其殘酷，後來更進一步將女兒的活動範圍限縮在房間浴室內，不准踏出一步。在長達2年7個月的囚禁期間，陳女僅能仰賴母親提供的少量食糧度日，導致她全身脫皮、日漸消瘦，體力完全枯竭。

令人憤怒的是，陳姓父親（55歲）身為房屋所有人，明明與女兒同住，卻為了迴避夫妻衝突，對妻子的暴行採取不作為的冷漠態度。他明知女兒被長期拘禁、生命垂危，卻未曾報警或施救，被檢方認定為幫助犯。

去年9月21日，詹母發現放在浴室門口的菜粥未被取用，敲門也無回應，卻未報警求助，任由女兒在孤立無援中死亡。直到9月25日凌晨，詹母為了掩蓋遺體發出的屍臭味，才解開門上電線，將女兒搬出並清理浴室現場。陳父直到當日上午終於報警，揭發這起長達900多天的地獄生活。

檢方痛批，子女並非父母的私有財產，任何以教養為名的凌虐行為皆為法所不容，建請法院對詹女從重量刑並繼續羈押。



