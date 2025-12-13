虎尾冬季觀光活動揭開序幕 2025雲林巾彩耕地藝術節 WONDERFIELD首日登場湧人潮

圖說：2025雲林巾彩耕地藝術節在虎尾同心公園盛大登場。（洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】由雲林縣毛巾產業科技發展協會與雲林縣街頭藝人協會共同主辦的「2025雲林巾彩耕地藝術節 WONDERFIELD」，今（13）日在雲林虎尾同心公園盛大開展。邁入第七屆的巾彩節以「巾彩大地秀 WONDERFIELD」為主題，延續毛巾產業推廣、親子共享與地方共創精神。活動首日即吸引大量親子家庭、遊客與在地民眾湧入，現場人潮絡繹不絕，為虎尾的冬季觀光活動揭開了熱鬧的序幕。

虎尾毛巾不僅是日常用品，更承載著台灣在地產業的技術底蘊。在立法委員劉建國的積極奔走下，虎尾毛巾已成功媒合四大領域使用場域，包括長照機構、護理之家、老人福利團體與全國大型連鎖健身房，使其真正進入高頻使用的生活場景，成為台灣優質產業的代表性物件。協會理事長巫金周指出，今年的巾彩節不只是地方慶典，更象徵產業正式踏入國際推廣的新階段。

本屆巾彩節以「柔軟產業 × 土地生活 × 跨界藝術」為策略主軸，全面升級產品與體驗。活動清晨由報名額滿的「巾彩大地行 WONDER WALK」健走揭開序幕，為園區帶入第一波朝氣人流。主場「巾彩市集 WONDER MARKET」集結毛巾品牌、雲林小農好物與虎尾魅力商圈共同展售，民眾消費滿額可獲100元虎尾商圈消費券，有效帶動遊客從公園延伸走入街區，創造節慶回流效益。此外，大舞台與親子小舞台輪番推出親子音樂、互動表演，「小小造型王—寶寶毛巾造型賽」也成為現場最吸睛的焦點，加上特設的「WONDER FUN PARK 大地樂園」，以及呈現產業進化歷程的「WONDER INSTALLATIONS 裝置藝術與毛巾進化展」，大幅提升了遊園的停留與體驗完整度。

毛巾科技協會理事長巫金周強調，巾彩節的核心在於讓產業在節慶中被理解、喜愛與支持，希望民眾不只是買到好毛巾，更能看見背後的技術升級與土地故事，促使毛巾從日用品走向更有價值的生活提案。立法委員劉建國也歡迎全國民眾親身認識並支持國產毛巾。14日活動將持續推出市集、親子體驗與大地樂園等內容，並將於下午迎來雲林縣街頭藝人協會辦理的FOCASA馬戲團跨界大秀壓軸演出。主辦單位誠摯邀請民眾把握週末，前來虎尾同心公園，共度充實又有溫度的巾彩節慶時光。