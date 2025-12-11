▲虎尾分局執行12月清道勤務改善市區交通。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為維護虎尾鎮、土庫鎮道路交通安全與順暢，確保用路人權益，雲林縣警察局虎尾分局於日前協同虎尾鎮、土庫鎮公所清潔隊共同執行清道專案，就虎尾鎮福民路、林森路、光復路及土庫鎮中正路、中山路、三義路市區道路加強勸導、取締路障，並由清潔隊清除路霸，過程中附近店家、民眾均予配合，還給用路人一個「行」的空間。

各種形式的障礙物占用車道、人行道等區域，不僅嚴重影響市容，更可能危及其他用路人的生命安全，因此虎尾分局針對道路上堆積、放置足以妨礙交通之雜物及未經許可在道路擺設攤販、設置廣告物等情形進行「清除道路障礙」專案工作。

虎尾分局籲請住(商)家能保持騎樓及道路暢通，以利用路人及行人通行，另重申如商家將騎樓以固定或活動式遮攔加圍，或封閉營業及放置足以妨害交通之物等，嚴重影響行人通行情形，除會要求改善外，並依據「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰，以保障行人及用路人的權益。