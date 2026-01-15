虎尾分局歡送巡官張福安榮退

虎尾分局分局長方子欽（前排右五）致贈榮退紀念品予巡官張福安（前排左二）。（記者劉春生攝）

▲虎尾分局分局長方子欽（前排右五）致贈榮退紀念品予巡官張福安（前排左二）。（記者劉春生攝）

警察的歲月，是日夜無休的守護，也是默默承擔的背影。虎尾警分局日前為十五日榮退的第一組巡官張福安，舉辦了一場溫馨感人的歡送會。現場同仁以滿滿的敬意與不捨，向這位奉獻警界三十八載的資深警官致謝，共同見證一段責任與榮耀並行的警察傳奇。

張巡官的從警生涯長達三十八年，履歷紮實且完整。他從基層警員做起，歷任警務佐、巡佐、小隊長、副所長、所長及巡官等多項職務。在長年的服務過程中，張巡官憑藉豐富的實務經驗與深厚的專業素養，面對每一項任務皆展現出穩健、誠懇的態度，不僅深受長官信賴，更被同仁譽為警界的「精神典範」。

廣告 廣告

為了感謝張巡官對警政工作的無私投入，虎尾分局特別於退休日前夕舉辦榮退歡送會。分局長方子欽親自致贈精心準備的紀念品，高度肯定其多年來在地方治安與服務鄉親上的卓越貢獻。歡送會現場，熱烈掌聲與感人氣氛交織，同仁們紛紛合影留念，對這位亦師亦友的前輩表達由衷敬意。

在發表感言時，張巡官難掩激動情緒，一度哽咽表示：「能在警察這條路上堅持到最後一刻，我感到非常光榮與感恩。這份工作雖然辛苦，但能夠守護社會、服務鄉親，是我一輩子的驕傲。」他也特別感謝多年來並肩作戰的夥伴們，讓他這段從警之路走得踏實且值得。

虎尾分局長方子欽感性表示，張巡官將三十八年的青春歲月奉獻給社會，其堅守崗位、熱忱服務至最後一刻的精神，令人由衷敬佩。雖然不捨同仁退休，但天下沒有不散的筵席，方分局長也期勉同仁向其看齊，並祝福張巡官在卸下警帽後，能開啟平安、健康且順心如意的人生新篇章。