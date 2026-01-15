虎尾分局歡送巡官張福安榮退，38年從基層到巡官寫下警察傳奇。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】虎尾警分局於今（15）日為即將榮退的第一組巡官張福安舉辦溫馨歡送會，同仁齊聚一堂，以滿滿敬意與不捨之情，感謝其38年來對警政工作的奉獻，共同見證一段從基層到巡官、責任與榮耀並行的警察人生。

張福安巡官從警38年，歷任警務佐、巡佐、小隊長、副所長、所長及巡官等職務，資歷完整、歷練紮實。服務期間，他以豐富實務經驗與沉穩踏實的態度，面對各項勤務始終全力以赴，不僅深獲長官肯定，也被同仁視為警界精神典範。

為感謝張巡官多年來在地方治安及服務鄉親上的貢獻，虎尾分局特別於退休前夕舉辦榮退歡送會，分局長方子欽親自致贈紀念品表達肯定。會場氣氛溫馨感人，掌聲不斷，同仁紛紛合影留念，向這位亦師亦友的前輩致上最高敬意。

張巡官致詞時一度哽咽，表示能在警察這條路上堅持到最後一刻，感到無比光榮與感恩，並感謝多年來並肩作戰的同仁。分局長方子欽也祝福張巡官卸下警帽後，展開平安、健康、順心的人生新篇章，同時期勉後進以其精神為榜樣，持續守護地方治安。