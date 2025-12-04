虎尾台全聯合診所盛大開幕！ 打造一站式專業醫療服務提升在地醫療品質

虎尾台全聯合診所全新院區開幕！一樓L'usine Café結合光學配鏡打造舒適就診空間。





雲林鄉親有福了！由麥寮起家，致力以「全人照護」的精神，提供最專業溫暖與全方面健康服務的「台全醫療體系」，在虎尾地區林森路一段全新打造五層樓獨棟建築—「虎尾台全聯合診所」，以更完善的空間、更齊全的科別，提供「一站式整合醫療照護」，從日常門診到手術治療、從光學配鏡到復健療程，讓雲林鄉親不必再跨縣市長途跋涉，就能享受國際級醫療品質。

台全醫療體系自2008年於麥寮首間診所起步後，不斷投身於在地醫療產業發展，在健康照護、創新醫療與營養保健上的發展有目共睹。目前已於雲林、彰化、台中及台北地區提供醫療服務，致力於帶給患者高品質的醫療就診環境。2025年再度回到雲林虎尾，將累積多年的醫療專業回饋給家鄉。這不僅是「善循環」的實踐，更是「以人為本」醫療理念的具體展現。

虎尾台全聯合診所全新院區開幕！五層樓專業分科，提供一站式全齡服務！

虎尾台全聯合診所引進原廠高階儀器，規劃提供近視雷射服務項目。

一站式全齡服務！五層樓專業分科，一次滿足全家健康需求

從一樓L'usine Café結合全新光學配鏡空間，在醫療之中融入溫暖，希望讓病患從踏入虎尾台全聯合診所開始，就能降低就診緊張與壓力，感受到溫馨舒適的氛圍；二樓為「家醫科、神經內科、新陳代謝科」，並提供慢性疾病與體重管理門診。在減重治療方面，結合營養師與專業醫師，根據每位患者的身體狀況、健康目標和生活方式，制定個性化的減重計劃；並提供客製化營養諮詢服務，幫助患者制定健康的飲食計劃。三樓「眼科」引進原廠高階儀器，提供全齡眼部照護，包含白內障、黃斑部病變、幼齡近視控制與眼部相關疾病診治；五樓全新加開科別「復健科」，新增物理治療、職能治療和語言治療；六樓則設立「手術室與預防醫學、抗老服務項目」，規劃提供青壯年近視雷射到熟齡老花雷射、白內障手術等服務，皆由專業醫療團隊量身規劃，依據患者條件提供客製化解決方案。此外，各科別集結專科醫師群聯合看診，秉持「專業服務」的精神，以最具溫度感、為病患著想的問診態度，為民眾提供最完善之醫療照護與服務。

虎尾台全聯合診所全新院區開幕！專科醫師群聯合看診，提供高品質醫療服務。

虎尾台全聯合診所不僅是就診環境的優化，更是品質與理念的進化。台全醫療體系致力提升專業醫療品質與舒適診療空間，打造一站式醫療服務，提供民眾全家大小的健康照護，讓雲林鄉親體驗「不必遠行，安心看病」的醫療品質，感受從設備到服務的全方位升級。



