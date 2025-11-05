▲虎尾就業中心線上「政策小學堂」 趣味測驗助企業穩定僱用。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】因應經濟貿易變動，企業在人力運用上更需政府支持，為了協助轄區內各企業代表迅速掌握勞動部所推出的各項「支持勞工安定就業措施」，穩定勞雇關係，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心特別於11月1日至11月10日期間，舉辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」活動，以輕鬆有趣的方式，讓企業夥伴在短時間內了解相關補助資源；截至目前短短幾天，活動已獲得上百家企業響應，反應相當熱烈。

勞動部所推行的「支持勞工安定就業措施」主要目的在於減輕企業因景氣波動而產生的營運壓力，並保障勞工就業權益。主要措施包含強化版的「僱用安定措施」，提供實施減班休息的勞工薪資差額補貼，減輕其生計衝擊；以及「勞工再充電計畫」，鼓勵減班休息勞工利用空檔參加職業訓練，提升職能，期間可領取訓練津貼。此外，還有「補助企業辦理員工訓練計畫」等，直接補助企業提升員工技能，協助企業度過難關，虎尾就業中心期望透過此次小學堂測驗，將這些政策化繁為簡，使企業能即時運用。

本次線上「政策小學堂」測驗內容涵蓋了上述勞動部安定就業措施的適用對象、補助項目及申請流程等關鍵資訊；為了提高企業參與的誘因，虎尾就業中心設計了豐富的獎勵機制，邀請各企業夥伴一同加入知識挑戰，只要參加測驗並達到80分以上的標準，即可獲得參加抽獎的資格，獎項包含價值100元全聯禮券、110元星巴克飲料兌換券以及30份精美小禮物，讓學習過程增添趣味與實質回饋，這項結合知識與好康的活動，有效提升了企業對於政策的關注度與學習意願。

為即時掌握產業變化及廠商需求，虎尾就業中心除啟動關懷訪視廠商達664家，並主動結合活動進行政策宣講；廖家偉主任表示，面對產業環境的挑戰，政府絕對是企業最堅實的後盾，也深知企業代表公務繁忙，因此特別規劃了「政策小學堂」這種即時、線上、趣味化的學習模式，目的就是讓好政策能真正走入企業，發揮穩定就業的最大效益。廖主任也再次強調，所有的安定就業措施都是為了「保薪資、助訓練、穩僱用」，幫助穩定留住優秀人才。此次活動將持續到11月10日，距離截止日僅剩數天，邀請各企業夥伴把握最後機會，趕快上線測驗

https://huwei.my.canva.site/bs0bcr3k8tkanm20，一同掌握政策紅利，為企業穩定與永續發展增添助力！更多訊息可洽詢虎尾就業中心05-6330422或加入虎尾就業中心FB https://reurl.cc/e95bmK 、LINE@ https://lin.ee/qFPK1Hr 獲得更多求職、創業、職訓訊息。