虎尾就業中心邀創業家鄭加成分享歷程 助失業民眾重燃職涯信心

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心8日舉辦「創業歷程分享講座」，特別邀創業家鄭加成分享歷程，助失業民眾重燃職涯信心。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為點燃失業民眾轉職與創業信心，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心8日舉辦「創業歷程分享講座」，特別邀請雲林在地知名餐飲品牌八方雲集、火鍋世家及健康那件小事加盟主鄭加成，以「危機就是轉機」為題，分享自身從基層到創業有成的歷程，現場吸引數十位正處職涯轉折期的民眾參與。

目前橫跨雲嘉多家餐飲據點的鄭加成分享表示，就讀虎尾科技大學期間即半工半讀累積第一桶金，退伍後勇敢頂下打工店面，即使曾遭質疑仍不退縮，靠著親力親為與堅持，成功讓虧損店面轉盈。他強調，創業或就業並非一步登天，而是從日常累積與蹲點中培養實力，起點低並不可怕，重要的是敢於挑戰現實。，也坦言創業路上有成功亦有失敗，並分享以「信任、服務熱誠與回饋社會」作為經營核心，長期關懷家扶孩童，實踐企業責任。

虎尾就業中心廖家偉主任表示，，轉職與待業的低潮期，往往是重新盤點自我、累積能量的重要時刻，失業不等於失敗，而是為未來做準備的契機。就業中心不僅提供職缺媒合，更透過職業訓練、創業諮詢與相關獎助措施，陪伴民眾找回自信，成為最堅實的職涯後盾。更多資訊可洽虎尾就業中心或臉書粉專查詢。