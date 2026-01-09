虎尾建國眷村文化園區 揭幕

「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」完工剪綵。（記者劉春生攝）

▲「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」完工剪綵。（記者劉春生攝）

由雲林縣政府文化觀光處推動、斥資兩千五百萬元的「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」已於近日完工，九日上午由縣長張麗善、副縣長陳璧君、文化觀光處代理處長陳世訓、新聞處長陳其育、虎尾鎮長林嘉弘、議員黃美瑤、王鈺齊等共同剪綵，為建國眷村文化園區揭幕。

文觀處代理處長陳世訓說明，此工程由雲林縣政府自籌經費兩千五百萬元辦理，重點在於既有園區動線整合、景觀改善與服務量能提升，內容包括園區出入口整備、人行與無障礙步道系統建置、串聯周邊景點之步行動線，以及停車空間與公共設施的整體優化。並針對園區兩側主要出入口採「減量設計」，清疏既有崗哨與牌樓遺構周邊空間，設置實體分隔人行動線，營造安全、友善的人本通行環境，並透過入口意象與地面標示，強化眷村文化園區的識別度。

園區全面建置無障礙人行步道系統，新設步道長度超過六百公尺，串聯園區內停車場、廣場及活動中心，並連接虎尾六百三十二高地公園，整合周邊遊憩資源，擴大遊客步行體驗範圍。導覽系統亦同步優化，設置方向指引與解說設施，並整合建國眷村視覺識別系統（CIS），協助遊客掌握園區動線與文化節點。交通服務量能上，此次工程新增五處停車場，提供小客車停車位五十二格、大客車停車位十格、機車停車位一百八十八格，並設置無障礙及婦幼優先停車位，大幅提升園區接待能力。

雲林縣長張麗善表示，此次工程「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」針對既有建國一村園區進行整體景觀、指標系統與停車場等公共服務系統升級，強化眷村文化保存內涵與遊憩機能，打造更友善、完整的文化觀光場域，展現全新風貌。更將步道從建國眷村一直串聯到六三二高地，打造非常完整的文化園區，提高舒適悠閒的虎尾觀光環境。