虎尾新代言人上線 「虎尾虎嘟嘟」外型超萌

虎尾城市意象IP「虎尾虎」嘟嘟亮相。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕行銷虎尾，虎尾鎮公所借鏡日本「熊本熊」經驗，推出超萌的「虎尾虎」城市IP，今(25)日亮相並命名為「嘟嘟」，朗朗上口也代表虎尾糖都、小火車「嘟嘟」，鎮長林嘉弘表示，未來虎尾虎「嘟嘟」將成為虎尾的代言人，推動虎尾觀光、產業發展，帶領虎尾走向全台及國際。

根據地方文史工作者指出，虎尾是源自平埔族語「Favorlang華武壠」的音譯，與老虎沒有直接關係，不過因為地名裡有虎，一直以來鎮公所都以Q版的小老虎作為城鎮行銷意象，路燈、電桿等裝置藝術都可見與虎尾相關的圖像，例如虎斑、虎頭等，就連虎尾農會自有品牌「虎霸王」也是虎。

林嘉弘表示，虎尾虎是經過多次提案討論及參考3000多份問卷誕生的虎尾的城市意象，取名「嘟嘟」有胖嘟嘟、糖都、小火車嘟嘟的意思，朗朗上口、親切又好記，期待未來可以媲美日本熊本熊、奈良的鹿，成為虎尾最佳代言人、城市大使，把虎尾觀光、產業帶向全國及國際。

虎尾虎的設計團隊、雲林科技大學品牌共創研究中心教授張岑瑤指出，虎尾虎以圓潤親切的造型比例呈現，並結合擬人化的姿態與豐富表情，設計靈感源自虎尾在地文化與製糖歷史，象徵甜蜜、守護與延續的精神。

今天出席虎尾虎啟動活動包括雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、議員黃美瑤、王鈺齊、陳乙辰、張唯心等人，都被虎尾虎超萌外型吸引。張嘉郡說，虎尾是個文化豐富的城市，有製糖、眷村、布袋戲等，期待虎尾虎城市IP帶領虎尾前進，大家看到虎尾虎就想到虎尾。

虎尾城市意象IP「虎尾虎」嘟嘟亮相，超萌外型十分受歡迎。(記者黃淑莉攝)

