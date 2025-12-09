虎尾毛巾迎戰低價傾銷 雲林巾彩耕地藝術節登場

「2025雲林巾彩耕地藝術節」將於13、14日在虎尾同心公園登場，為永續毛巾產業，持續推動異業結盟拓展市場。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮為全台毛巾產業重鎮，約有9成國產毛巾出自虎尾，但近年來受進口毛巾廉價傾銷影響，業者積極轉型，「2025雲林巾彩耕地藝術節」將於13、14日在虎尾同心公園登場，立委劉建國9日於記者會表示已與長照、護理、安養、運動4大領域機構簽訂MOU，業者將優先採用虎尾毛巾，透過異業結盟拓展市場，永續整體毛巾產業發展。

巾彩耕地藝術節邁入第7屆，已從地方產業活動成長為全台具指標性的「產業、藝術、親子生活節」，今年以《巾彩大地秀 》為主題，延續「推廣虎尾毛巾、結合在地小農、親子共享」精神，並加入跨界表演與沈浸式場域設計。主辦單位「雲林縣毛巾產業科技發展協會」9日在同心公園舉辦記者會，宣布13、14日活動主題與亮點。

毛巾產業科技發展協會理事長巫金周表示，全台國產毛巾產值超過20億元，虎尾鎮是全台有名的「毛巾窩」，產量占約9成，目前國產毛巾在國內市場占有率約5成5，近年來受東南亞國家低價傾銷毛巾影響，國產毛巾有必要加以轉型，將訴求客製化、精品化，藉此區隔市場。

巫金周提到，除了市場區隔策略，外銷以及擴大國內市場也是重點，去年國產毛巾打開日本外銷市場，廣受飯店、SPA業者歡迎，年出口量超過3萬條。與國內機構簽訂MOU後，全台1600餘家安養、長照機構將優先購買虎尾國產毛巾。雖然進口毛巾價格較低，但國產毛巾品質佳，對於提升照護品質有其助益。

劉建國指出，拓展毛巾高頻使用場域的市場，是永續國產毛巾產業不可或缺的一環，日前已與台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會，以及知名健身業者簽署合作備忘錄，將優先使用國產毛巾，不同產業的結盟，有利市場拓展與產業永續。

