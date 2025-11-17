虎尾潮水岸新生啟用！虎科大接管30公頃高灘地
雲林縣虎尾科技大學17日舉行45周年校慶開幕記者會，會中並辦理「虎尾潮，水岸新生」啟用儀式，由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、水利署五河分署長吳明華、虎科大校長張信良共同宣布虎尾潮第1期工程已竣工，正式交由虎科大維運管理，展現防洪安全、生態永續與地方共榮3大願景。
經濟部水利署為解決雲林縣大虎尾地區水患，整合雲林縣虎尾鎮都市計畫區與北港溪虎尾段，斥資逾10億元啟動「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」，希望打造虎尾鎮成為台灣韌性城鎮的示範點。主要工區包含北港溪虎尾段高灘地棲地營造、安慶圳水環境營造，以及平和滯洪池串接。
吳明華表示，目前1期工程已完成，將交由虎尾科技大學維運管理，虎尾潮是台灣第1個水岸縫合韌性工程案，1期工程北港溪虎尾段高灘地工程已完工，打造多功能大草原、5公頃實驗農場等設施，交由虎科大運管，可以發揮教育上的功能，對學校、地方、公部門而言，是很好的共榮方式。
陳怡帆提到，虎尾科大配合政府推動許多計畫，虎尾潮就是其中一個計畫，這也是虎科大推動地方永續發展的重要呈現，顯示學校在人才培育的用心與多樣性。
張信良說，虎科大正式接管北港溪虎尾段高灘地，面積接近30公頃，代表學校能量的擴大，能夠擴展至社區，讓學生、社區民眾有一個新的休閒、運動、娛樂場域。
五河分署指出，過去水利署施作許多防洪工程以減少水患，但防洪設施也阻隔了民眾親近河川的機會，虎尾糖廠內有早期的酒精槽，周邊還有虎尾魅力商圈，希望透過韌性城鎮水岸縫合計畫引入新元素，未來民眾的生活空間將會與河川結合在地一起，打造虎尾鎮美好的環境景觀。
