虎尾潮關鍵動工！9億治水工程啟動 市區告別淹水危機

雲林縣政府20日在虎尾鎮立圖書館停車場舉行「虎尾潮」第2期工程「青埔分洪道治理工程暨抽水站新建工程」開工典禮，2項工程同步啟動，可突破安慶圳排水瓶頸，象徵「虎尾潮」計畫邁入關鍵施工階段，也宣告虎尾市區長年淹水風險將迎來重大改善，打造虎尾鎮成為不淹水韌性城市。

經濟部水利署為解決雲林縣大虎尾地區水患，啟動「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」，希望打造虎尾鎮成為台灣韌性城鎮的示範點。3個主計畫包含北港溪虎尾段整體環境營造、安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理、青埔分洪道及抽水站工程。

雲林縣長張麗善表示，虎尾市區長期受安慶圳大排中游段通洪能力不足影響，尤其近年北港溪外水位升高，加上原有規畫已逾10年，洪峰流量明顯高於過去估算，導致平和里等聚落多次面臨積淹水威脅。此工程將採「上游減洪、分流導排、抽排加強」3大策略同步進行，從源頭降低洪水壓力，全面提升排水穩定度。

張麗善說，「虎尾潮」為雲林縣目前規模最大的河川環境改善與城市再生計畫，總經費逾9億元，目標是打造全縣最大、功能最完整的親水河岸園區。計畫以「治水優先、景觀整合、城市再生」為核心，擴大高灘地綠帶與植栽系統，並引入文化元素，以虎尾在地意象為設計主軸，形成兼具防災、生態與休憩的水環境。

縣政府表示，青埔分洪道與抽水站工程的開工，是虎尾市區邁向「不再淹水」的重要里程碑。「虎尾潮」完工後，更將成為雲林縣最大的親水河岸公園，從防洪安全到城市景觀全面升級，翻轉虎尾從逆境走向亮點，為地方發展寫下新篇章。

