虎尾燈會啟燈 打造糖都魅力

雲林縣「2026虎尾燈會」4日在虎尾同心公園啟燈，主燈區設置於同心公園與虎尾鐵橋周邊，副燈區規畫於虎尾福安宮，結合附近虎尾糖廠製糖期相關活動，讓祈福文化與城市景觀透過光影藝術，形成兼具觀光亮點與文化內涵的夜間節慶盛典，展現小鎮獨特的「虎尾虎」、「糖都」魅力。

今年虎尾燈會以「點亮虎尾，虎馬閃耀迎新春」為主題，主燈區特別推出燈會專屬IP角色「虎尾虎」，以親民可愛的形象陪伴民眾走逛燈區，串聯主燈「天馬」互動體驗與拍照打卡活動，打造本屆燈會最具話題性的亮點，希望透過IP行銷深化虎尾城市品牌形象。

虎尾鎮長林嘉弘表示，副燈區位於虎尾糖廠與在地信仰中心福安宮，結合「糖廠媽祖」意象，設置傳統廟埕牌樓、平安橋及祈福燈籠海，並獨創祈福輪結合祈福燈組，讓賞燈民眾過平安橋、轉祈福輪，馬年平安轉運一整年。

今年適逢「台糖80周年」，虎尾糖廠成立於日據時期，至今已有118年歷史，是全台唯一仍以五分小火車運蔗的糖廠，也是國內僅存2座仍在製糖的糖廠之一。林嘉弘說，虎尾燈會將結合虎尾糖廠的各種相關活動，燈區設計特別融入方糖、鐵軌、甘蔗及虎尾盛產的洋桔梗等意象，向陪伴虎尾鎮發展多年的糖業文化致敬。

雲林縣長張麗善指出，虎尾燈會已成為雲林縣具代表性的節慶活動，不僅帶動地方觀光人潮，也展現雲林深厚的文化底蘊與創意能量。今年虎尾燈會透過燈光藝術，結合台糖運蔗五分小火車活歷史，訴說在地的故事，讓更多民眾看見虎尾、認識雲林，是一場甜蜜溫暖又有文化內涵的燈會盛事，即日起至3月3日，每天展燈時間晚間6點至10點。