虎尾燈會萌翻！甜甜圈虎、搖搖馬 大人小孩都搶拍

虎尾燈會主燈「虎哩順順馬上好年春」。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026虎尾燈會啟動了，今年主燈區在虎尾糖廠對面同心公園及鐵橋周邊、副燈區則在糖廠媽福安宮。鎮長林嘉弘表示，今年燈會每個主題都融入代表虎尾的IP「虎尾虎」、馬年及糖都文化，讓大家感受甜蜜幸福感。

今年適逢台糖80週年，虎尾糖廠是全台唯二還在製糖的糖廠，更是唯一僅存五分車載運甘蔗的地方，公所特別把虎尾燈會移師到糖廠周邊辦理，主燈區設計融入方糖、鐵軌、甘蔗及虎尾重要農產洋桔梗等意象。

廣告 廣告

林嘉弘指出，主燈「虎哩順順馬上好年春」，一匹金馬在盛開的洋桔梗花海中奔騰，糖晶湧泉台座代表虎尾製糖歷史也寓意步步高升。「虎尾尾」身上套著甜甜圈造型的呼啦圈，十分討喜可愛。「童趣搖搖馬」以童年搖搖馬為靈感，結合五分車鐵道意象，大人小孩看到都搶著拍照。

林嘉弘說，副燈區在福安宮，結合糖廠媽祖意象，設置傳統廟埕牌樓、平安橋及祈福燈籠海，亦獨創祈福輪結合祈福燈組巧思，讓賞燈的民眾過平安橋、轉祈福輪，馬年平安轉運一整年。

林嘉弘表示，燈會期間也是糖廠製糖期，歡迎民眾來虎尾賞燈、追火車、感受空氣中的糖味，更別忘了品嘗在地美食，大年初一至初六期間，主燈區還安排多場定點表演與互動活動，讓返鄉過節鄉親及遊客在不同時段皆能享受豐富多元的活動內容。

虎尾燈會「虎哩平安」燈區。(記者黃淑莉攝)

童趣搖搖馬以童年搖搖馬為靈感，十分受大人小朋友喜愛。(記者黃淑莉攝)

身上搭配甜甜圈造型的呼啦圈的虎尾虎，吸引許多民眾搶拍。(記者黃淑莉攝)

光馳天馬，象徵虎尾土地上活力與希望。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

苗栗頭份永貞宮迎馬年 大年初一發放限量發財金幣

高雄「鳳山光之季」搶先開箱 主燈「我愛鳳山」高8公尺亮相

彰化人崩潰！中興莊開園再跳票趕不上過年 工程拖延真相曝

「鳳山光之季」2/7登場 鳳山車站大樓黃光+爆竹應援

