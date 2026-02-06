虎尾燈會虎馬閃耀迎新春 展至3月3日

「2026虎尾燈會」啟燈晚會暨宣傳記者會，2月4日晚間在同心公園隆重登場，由雲林縣政府張麗善縣長及虎尾鎮公所林嘉弘鎮長主持點燈儀式，現場更有雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣政府文化觀光處長謝明璇、立法委員張嘉郡、立法委員丁學忠、雲林縣議會議長黃凱及議員、虎尾鎮民代表會主席陳明聖及各席代表等與會各界長官貴賓共同啟燈，正式揭開今年虎尾燈會序幕。活動自即日起展出至3月3日，誠摯邀請全國民眾於春節期間走訪虎尾，欣賞璀璨燈海，感受濃厚年節氛圍。

2026虎尾燈會由雲林縣虎尾鎮公所主辦，主燈區設置於同心公園暨虎尾鐵橋周邊，副燈區規劃於虎尾福安宮，結合祈福文化與城市景觀，透過光影藝術與互動裝置，打造兼具觀光亮點與文化內涵的夜間節慶盛典，展現虎尾小鎮獨特魅力。

今年燈會以「點亮虎尾．虎馬閃耀迎新春」為主題，主燈區特別推出燈會專屬IP角色「虎尾虎」，以親民可愛的形象陪伴民眾走逛燈區，串聯互動體驗與拍照打卡活動，成為本屆燈會最具話題性的亮點，期望透過IP行銷深化虎尾城市品牌形象。副燈區則於虎尾糖廠信仰中心福安宮，結合糖廠媽祖意象，設置傳統廟埕牌樓、平安橋及祈福燈籠海，亦獨創祈福輪結合祈福燈組巧思，讓賞燈的民眾過平安橋、轉祈福輪，馬年平安轉運一整年。

雲林縣長張麗善表示，虎尾燈會已成為雲林縣具代表性的節慶活動，不僅帶動地方觀光人潮，也展現雲林深厚的文化底蘊與創意能量。今年虎尾燈會結合台糖80週年與在地文化特色，燈會期間又適逢全台唯一五分車載運甘蔗通城鎮的製糖期，透過燈光藝術結合難得一見的五分車活歷史、在地說故事，讓更多民眾看見虎尾、認識雲林，誠摯邀請全國鄉親春節期間走訪雲林，一同感受溫暖又富有文化內涵的燈會盛事。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾燈會已成為地方重要文化品牌，今年透過「虎尾虎」IP角色與台糖80週年主題相互結合，不僅展現虎尾深厚的文化底蘊，也象徵城市持續創新與前進的能量。另指出，每年12月至隔年3月底為虎尾糖廠製糖期，正值燈會展出期間，民眾除可賞燈、走春祈福外，亦能感受糖業運作的季節氛圍，欣賞全台唯一五分車行駛的獨特景象。誠摯邀請全國鄉親攜家帶眷作伙來虎尾賞燈、走春祈福、品嚐在地美食，感受虎尾專屬的年節幸福。