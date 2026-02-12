虎尾眷村守護者魯紜湘 獲金眷獎肯定

虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘（右）返鄉十八年來投入眷村文化保存及發展工作，終獲全國眷村文化保存聯盟首屆「金眷獎」特殊貢獻獎殊榮，縣府新上任的文觀處處長謝明璇（左）親送紅榜致賀。(記者劉春生攝)

雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘二月三日於台北世貿國際書展獲頒由全國眷村保存聯盟舉辦首屆「金眷獎」特殊貢獻獎。早在獲獎訊息公佈之後，縣府立即委派新上任的文觀處長謝明璇親至虎尾眷村祝賀及貼紅榜。

魯紜湘於二零零九年因受父親感召及文史工作者高丹華的激勵，自台北返鄉開始投入虎尾建國眷村的保存工作，於今已邁入第十八年，從原本的廢墟深耕成為全省唯一的大型農村型眷村。從田野調查、文史整理、計畫撰寫爭取經費，到空間再利用，一步步累積經營地方的能量，才能造就虎尾眷村。

魯紜湘表示，虎尾眷村有別於全省其他被保存的眷村，列為文資聚落建築群的虎尾眷村，原為農村聚落，被日本海軍航空隊徵收成為延伸的戰備基地，內有醫院、兵舍、倉庫等軍事建築，幅員遼闊似農村，許多眷村居民的副業不僅僅是家庭代工，而是包含農、林、漁、牧，且都具有相當的經濟規模。

眷村文化的首位是「食」，也是最貼近人的生活，故在建國一村環境整修具有一定的範圍後，魯紜湘即帶領團隊青年一起創設「眷味廚房」，培訓二度就業婦女開始傳承虎尾眷村菜，同時接受各界預訂合菜及便當，採用當地食材，堅持食安原則，烹煮一般餐廳少見且具虎尾眷村特色的菜餚，讓遊客品嚐新鮮的無菜單料理。

魯紜湘認為既然完整保存了二個日軍戰備基地共三十公頃的面積，其中有一半是農田，由日軍兵舍改成的眷舍在歷經眷戶數十年的居住下，其建築脈落寄居式呈現，隱藏在樹蔭及農田地景中，也衍生出獨特的生活形式，在國防部「眷村文化園區」及文化部「再造歷史現場」二個明確的定位下，虎尾眷村未來修繕應儘可能保留眷村風?。

魯紜湘坦言，這次獲得「金眷獎」特殊貢獻獎，讓她更有底氣堅持眷村文化保存的一貫方向，將持續推動用漫寫歷史，接軌年青人走入眷村，體驗眷村生活，了解眷村文化，才能真正達到保存眷村，傳承眷村文化與精神的最終目的。