虎尾砍人嫌控被跟蹤8年! 被害人無奈訴"求助一年無果"

追蹤虎尾鄰居挾持砍人案，根據了解，王姓嫌犯精神狀況不穩定，也有相關的就醫紀錄，他向警方供稱，懷疑陳姓一家人時常跟蹤他，時間長達八年之久，才會揮刀砍人，但遭到當事人以及家屬反駁。也說，男子是當地的頭痛人物，常常咆哮、亂丟酒瓶，讓民眾不堪其擾，雖然先前曾被強制就醫，但出院後，失控行徑，完全沒有改善。









嫌犯曾強制就醫 失控行徑依舊持續 這回還差點鬧出人命

被害人頭部被砍出五公分的傷口。（圖／翻攝畫面）









被害人陳先生頭包著紗布歷劫歸來，差點鬧出人命，他說兒子年初就被王姓嫌犯攻擊，王姓嫌犯，咆哮丟酒瓶，甚至持刀追砍攻擊，是當地的頭痛人物，嫌犯落網後，他向警方供稱，覺得陳姓一家人常常跟蹤他，讓他心生不滿，時間長達八年

嫌犯曾強制就醫 失控行徑依舊持續 這回還差點鬧出人命

嫌犯獨居 他向警方供稱自己被陳家人監控跟蹤 但被害人反擊根本沒有。（圖／翻攝畫面）









家屬反駁嫌犯說法，大家都有工作都要忙，怎麼可能跟蹤他。根據了解43歲的男子，沒和家人同住，自己獨居，精神狀況不穩定，也有相關的就醫紀錄，但攻擊失控行為不斷發生，陳家人這一年內，尋求協助，從警方到里長、鎮長通通都找了，但沒人能提供實質幫助。失控的嫌犯認為被跟蹤竟然揮刀砍人，險些鬧出人命，雖然被收押，短時間不會出來，但後續若出來，又再犯呢？相關單位也得正視問題，別讓民眾活在恐懼之中。





