虎尾社區長者靈性課程辦成果展
▲虎尾鎮公所林嘉弘鎮長攜手南華大學蔡長穎教授由頂溪社區蘇坤福理事長協助推動雲林縣鄉鎮級高齡長者靈性課程，長輩收穫滿滿。
（記者劉春生攝）
雲林縣虎尾鎮公所與南華大學合作由虎尾頂溪社區承辦一一四年度社區高齡長者靈性課程，共計六週包含參訪臺灣生命教育意象館，日昨重陽節這天上午辦理成果展暨結業式，由虎尾鎮長林嘉弘頒發南華大學蔡長穎助理教授及學生團隊感謝狀與35位70歲以上長輩參與課程結業證書，其中參與者以88歲最高齡。雲林縣社會處長林文志對於虎尾鎮公所在長者靈性照顧政策落實上深表肯定。
虎尾鎮長林嘉弘表示，今年虎尾鎮公所提供經費由頂溪社區承辦與南華大學生死系規劃六週產學合作，辦理在地系列「青銀共融、靈性成長」高齡長者靈性課程；由蔡長穎助理教授進行課程規畫，其中包含進行靈性照顧、生死教育、生命關懷等課程及長者實作演練等等，期待提升長者社會參與，更充實長者身、心、靈。頂溪社區蘇坤福理事長對於社區長輩從避諱到可以輕鬆討論生死議題，認為是在課程中最大的收穫。
南華大學生死系長期致力於國內生死教育與靈性照顧之推廣，一百一十一年起因應高齡社會白皮書，為了強化高齡者心理健康及靈性健康，連續三年協助各地方政府推廣在地長者之生死教育與安寧療護知識，由老師帶領系上研究生與大學生規劃青銀互動之生死教案，進行帶領高齡者生命教育、生命回顧原理原則及學習活動帶領之操作技巧。
主責教師蔡長穎助理教授提出，此系列之課程乃培育高齡長者生死理念與靈性成長，藉由青銀共融方式，進入各個社區與在地長者分享臨終關懷與生死相安等理念，發展多元在地老化服務。尤其對於虎尾鎮公所在高齡長者靈性照顧的政策落實，今年是繼立仁社區之後持續開辦第二年由頂溪社區接棒執行，並開放虎尾社區報名參加，在雲林縣鄉鎮中可以說是少有的先進，可見公所之用心。
頂溪社區蘇坤福理事長非常感謝蔡長穎教授以自身過往在安寧醫療與末期照顧領域長達二十年經驗，帶領學生團隊進入社區與長輩進行相關活動，協助長輩傾聽內在的聲音，省思一路走來的生命歷程。蔡長穎教授提到，靈性照顧不是專指信仰，包含：我與我自己的關係、我與他人的關係、我與宗教信仰的關係、我與天地萬物的關係。他也與大家分享「善終四福」生無憂、老無累、病無痛、死無憾；「五道人生」道歉、道謝、道愛、道別、道諒及如何避免斷不去、捨不掉、離不開的生活方式等。課程過程有笑有淚，讓在地長輩們收獲滿滿。
