虎尾科大談畢業校友： 張文就學期間 表現正常

近日台北市捷運發生重大砍殺社會事件，虎尾科大說明如下：

一.經查確認犯嫌確為虎尾科大畢業校友，經虎尾科大學務與教務單位深入查實，該犯嫌在校修業期間；在學業與操行成績上，皆為正常，並無學習與品行上的落後與偏差情況出現，輔導單位資料中顯示，該犯嫌亦未曾有相關異常輔導紀錄，上述資訊總結，該犯嫌在虎尾科大就讀期間，不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。

二.該犯嫌畢業後就未曾與母校師生互動與聯繫，也未於畢業後再參與校內相關活動。

對於此次事件之發生，虎尾科大深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰。

三.截至目前為止，相關單位尚未與虎尾科大聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主，針對此案，虎尾科大將不再發表任何言論，特此說明。