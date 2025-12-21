虎尾科大證實張文是畢業校友 「在校期間各方面一切正常」

張文高中時期的照片被網友翻出。（翻攝自臉書）

台北車站、南西商圈19日隨機砍人案，造成無辜民眾3死11傷，凶嫌張文最後墜樓身亡。由於張文的攻擊計畫縝密，其犯罪動機、生前背景都備受討論。今（21日）張文母校虎尾科大證實，他確實是109年度畢業校友，但在校期間表現一切正常，沒留下任何不良紀錄。

虎尾科大說明，經查張文為109年度畢業校友，校方學務與教務單位深入查實，張文在校修業期間，學業與操行成績上皆為正常，並無學習與品行上的落後與偏差。校方輔導單位資料也顯示，張文未曾有相關異常輔導紀錄，總結他在校就讀期間，「不論學業、品行、心理等面向皆表現正常。」

虎尾科大表示，張文畢業後未曾與母校師生互動聯繫，也未於畢業後再參加校內相關活動。對於本次事件，校方深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰。

虎尾科大指出，截至目前，相關司法單位尚未與校方聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主。「針對本案，本校將不再發表任何言論，特此說明。」

