虎尾糖廠製糖期開工 全台僅存五分車載甘蔗穿梭田間

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）台糖虎尾糖廠今天起進入製糖期，產製約2.1萬噸本土二砂糖，全台僅存載運甘蔗的小火車「五分車」運行雲林田間，成為地方季節限定特色景觀；此外，糖業文物館開展，一窺糖業百年脈絡。

虎尾糖廠今天舉行開工典禮，由經濟部次長賴建信率領台糖公司董事長吳明昌，民進黨立委劉建國及日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史等人共同焚香、拋蔗，祈求本年期製糖開工順利、人員平安，圓滿達成生產目標。

廣告 廣告

賴建信說，首先日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊因狂掃台糖外觀貌似「白粉」的砂糖，返國時被海關盯上而爆紅，台糖公司請池田喬俊擔任親善大使，而他製作糕點的朋友則稱讚台糖生產的三溫糖品質及風味比日本的三溫糖更佳，散發著淡淡甘蔗香，由此可見台糖製糖卓越表現。

賴建信表示，虎尾糖廠不只產糖，也充分落實循環經濟，蔗渣作為汽電共生燃料，產生電力供糖廠自用，糖蜜製成飼料及肥料，濾泥及煙灰可回歸農場再利用，加速本土製糖實踐循環永續願景。

奧正史指出，台糖公司明年將迎接創業80週年，而虎尾糖廠與日本有深厚淵源，其在1906年設立，藤山雷太擔任第一任社長，明年將邁入創立120週年，從過去支撐著台灣與日本的產業及經濟發展，且虎尾糖廠經歷過戰火持續生產至今，五分車穿梭在田野間，他期盼日本旅客到此一遊，了解日本與台灣的歷史片段。

台糖表示，虎尾糖廠是全台唯一仍以五分車運蔗，也是國內僅存的2座甘蔗製糖廠之一；開工製糖期從即日起至115年4月1日止，預計採收約24.1萬公噸甘蔗，產製約2.1萬公噸本土二砂糖。

此外，虎尾糖廠舉行糖業文物館「藤山雷太特展」及藤山號五分車揭牌儀式，展示糖業百年歷史脈絡。（編輯：陳仁華）1141216