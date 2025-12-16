虎尾糖廠開工 水岸新生創亮點

雲林縣虎尾糖廠16日舉行製糖開工典禮，以及藤山雷太特展、藤山號小火車啟動儀式。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾糖廠16日舉行民國114、115年期製糖開工典禮，以及藤山雷太特展、藤山號小火車啟動儀式。經濟部次長賴建信表示虎尾糖廠是全台唯二尚在製糖的糖廠，百年糖廠結合水利署「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」，串聯防洪、生態、糖業文化資源，打造虎尾成為遊憩與文化體驗的新亮點。

開工典禮由賴建信率台糖公司董事長吳明昌與台糖員工，以及立委劉建國、雲林副縣長謝淑亞、日本台灣交流協會所長奧正史等人共同焚香、拋蔗，並恭請福安宮糖廠媽駐駕與遶境廠區，祈求本年期製糖開工順利、人員平安，圓滿達成生產目標。

賴建信表示，虎尾糖廠生產的三溫糖除揚名台灣，更比日本的三溫糖受消費者喜愛。虎尾糖廠是全台唯二尚在製糖的糖廠，周邊還有虎尾溪，在劉建國立委爭取下，經濟部水利署投資11億元，第1期「虎尾潮」工程已在去年完工，明年初可完成第2期，第3期將在116年完成，讓虎尾糖廠不僅製糖，更是一個新亮點。

奧正史提到，虎尾糖廠設立於1906年，藤山雷太是第1任社長，經歷過戰火持續生產至今，支撐著台灣與日本的產業製造及經濟發展，目前小火車仍穿梭在虎尾地區，盼日本旅客到此一遊，了解日本與台灣的歷史片段。

台糖指出，虎尾糖廠已有118年歷史，是全台唯一仍以小火車運蔗的糖廠，也是國內僅存的2座甘蔗製糖廠之一。16日起開工製糖，至明年4月1日結束，預計採收約24.1萬公噸甘蔗，產製約2.1萬公噸本土二砂糖。製糖期間空氣中帶著淡淡甜香，讓虎尾瀰漫濃厚的「糖都」氣息。